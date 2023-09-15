人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

玛莉是一名山西大学的老挝留学生，她说：“所谓‘家园’，每个人的理解都不一样。我认为的‘家园’是每个人心中最温暖、最温柔的地方。对我来说，‘家园’不仅仅代表地理层面，更是一个人心灵的港湾。不管我去到了哪里，回到‘家园’就会有说不出来的归属感和认同感，让我感到安心和舒适。”

“2021年，中老铁路项目的开通，更是促进了两国人文与经济的发展。‘一带一路’就像一个纽带，将不同国家、不同文化、不同肤色的人们联系在一起，形成一个大的家园，互相帮助，互不抛弃。”玛莉说道。

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