新华社北京9月15日电 外交部发言人毛宁15日宣布：国家副主席韩正将于9月18日至23日出席第78届联合国大会一般性辩论。其间，韩正副主席将出席联合国可持续发展目标峰会、气候雄心峰会及中方主办的全球发展倡议合作成果展示高级别会议等活动，并同联合国秘书长、第78届联大主席及有关国家领导人举行双边会晤。

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