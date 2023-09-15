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赵乐际分别会见赞比亚总统、柬埔寨首相

2023年09月15日17:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月15日电 全国人大常委会委员长赵乐际15日在人民大会堂分别会见赞比亚总统希奇莱马、柬埔寨首相洪玛奈。

　　会见希奇莱马时，赵乐际表示，中赞关系在中非友好交往史上地位重要而独特，有着深厚的历史积淀和坚实的政治基础，历经国际风云变幻考验，始终坚如磐石。明年将迎来两国建交60周年，中方愿同赞方一道，以落实两国元首重要共识为指引，进一步深化政治互信，加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，推动双边关系取得新的更大发展，给两国人民带来更多福祉。中国全国人大愿同赞国民议会加强各领域各层级友好往来，开展法治建设等方面经验交流，维护和发展两国共同利益。

　　希奇莱马表示，赞方钦佩中国共产党领导中国人民取得辉煌发展成就，高度重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿深化赞中传统友谊与互利合作，造福两国人民。

　　会见洪玛奈时，赵乐际表示，中柬是好邻居好朋友，两国友谊历久弥坚。赵乐际介绍了中国发展全过程人民民主、坚定不移走符合自身国情政治发展道路的情况，强调中方尊重并支持柬埔寨人民选择的民主道路。中国全国人大愿同柬埔寨国会、参议院一道，深入落实好两国领导人达成的重要共识，加强立法机构各层级交流，为共建“一带一路”合作走深走实提供法律支持，不断厚植两国世代友好的民意基础，推动中柬全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

　　洪玛奈表示，感谢中国政府、中国人民长期为柬经济社会发展提供的宝贵支持。柬新一届政府将继续坚定奉行对华友好政策，与中方深化各领域务实合作，夯实柬中命运共同体建设。

　　铁凝参加会见。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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