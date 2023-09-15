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利比亚洪灾已致逾1.1万人丧生

2023年09月15日16:59 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月15日电 飓风“丹尼尔”本月10日在利比亚东部地中海沿岸登陆并引发洪水，在德尔纳、贝达、舍哈特等地造成大量人员伤亡。利比亚红新月会14日说，飓风及其引发的洪灾在德尔纳市已造成逾1.1万人丧生，另有1万余人失踪。

　　利比亚红新月会说，截至14日，受灾严重的德尔纳市在这场灾害中的遇难人数已达11300人，另有10100人失踪。德尔纳市市长估计，基于受损情况看，最终遇难人数可能远高于宣布数字，“达到1.8万至2万人”。

　　这是9月11日在利比亚东部城市德尔纳拍摄的洪水过后的景象。新华社发（利比亚国民代表大会任命的政府供图）

　　由于道路和桥梁被毁，电力和通信中断，通往德尔纳的道路仍然严重受阻。

　　“几秒钟内，水位突然上涨。”法新社援引一名受伤幸存者的话报道，他和母亲被洪水卷走，二人随后设法爬进一栋无人建筑。

　　“这场灾难凶猛惨烈，”红十字国际委员会驻利比亚代表说，“7米高的巨浪摧毁了建筑物，将基础设施冲入大海。”

　　这是9月11日在利比亚东部城市德尔纳拍摄的洪水过后的景象。新华社发（利比亚国民代表大会任命的政府供图）

　　联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思表示，这场灾难的规模令人震惊。“数千人死亡，数以万计人无家可归，还有更多人下落不明。”

　　据报道，埃及、突尼斯、阿拉伯联合酋长国、土耳其、卡塔尔等国救援队已抵达利比亚，协助当地政府救灾。陆续有其他国家也加入援助行动或承诺提供援助。利比亚洪灾的全球援助行动正在加速。

　　9月13日，工作人员在约旦安曼一军用机场搬运送往利比亚的援助物资。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

　　气候学家认为，这场灾难与全球变暖以及利比亚基础设施老旧落后有关。

　　2011年，美国等西方国家武装干涉利比亚，支持反对派推翻穆阿迈尔·卡扎菲政权。利比亚此后政局动荡。由于连年战乱，德尔纳市没有统一的中央政府管理，基础设施老旧，防洪抗洪能力较弱。事发时，当地既没有洪水预警系统，也没有疏散应急预案。（刘曦）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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