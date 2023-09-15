人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

来自俄罗斯的安德烈，最初对汉语产生浓厚兴趣，那还得从歌曲《北京欢迎你》说起，“我家大门常打开，开放怀抱等你，拥抱过就有了默契，你会爱上这里……”而另一首在中国家喻户晓的俄罗斯歌曲《莫斯科郊外的晚上》，据说，用汉语唱的人比用俄语唱的人还多，安德烈认为，在他的心里，这首歌不仅是俄罗斯的歌曲，也是一首中文歌。无论两首歌来自哪里，都是表达对祖国、对家的热爱。

安德烈说，他出生于莫斯科，那里有着“森林中的首都”美誉；而如今生活的城市——江苏盐城，也到处充满了“绿”的元素，风景如画，和谐共生。“今年6月，我看到一则新闻，中欧（亚）接续班列 ‘盐城号’正式开行。这趟列车的开通运营，让盐城成为了与‘一带一路’共建国家的连接通道，盐城与莫斯科的贸易往来也越来越多。两个家挨得更近了。”安德烈激动分享。

“如果你来莫斯科，一定要去米丘林站打卡。这一站是为了致敬中俄友谊和中国建设者，站内充满了‘中国风’，是‘中俄友谊的新地标’，也是‘一带一路’上的跨文化盛景。”安德烈为大家介绍说。

(责编：艾雯、常红)