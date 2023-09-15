人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023“汉字缘”国际故事大会三等奖

安德烈：中欧（亚）接续班列“盐城号” 让两个家挨得更近

2023年09月15日16:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

来自俄罗斯的安德烈，最初对汉语产生浓厚兴趣，那还得从歌曲《北京欢迎你》说起，“我家大门常打开，开放怀抱等你，拥抱过就有了默契，你会爱上这里……”而另一首在中国家喻户晓的俄罗斯歌曲《莫斯科郊外的晚上》，据说，用汉语唱的人比用俄语唱的人还多，安德烈认为，在他的心里，这首歌不仅是俄罗斯的歌曲，也是一首中文歌。无论两首歌来自哪里，都是表达对祖国、对家的热爱。

安德烈说，他出生于莫斯科，那里有着“森林中的首都”美誉；而如今生活的城市——江苏盐城，也到处充满了“绿”的元素，风景如画，和谐共生。“今年6月，我看到一则新闻，中欧（亚）接续班列 ‘盐城号’正式开行。这趟列车的开通运营，让盐城成为了与‘一带一路’共建国家的连接通道，盐城与莫斯科的贸易往来也越来越多。两个家挨得更近了。”安德烈激动分享。

“如果你来莫斯科，一定要去米丘林站打卡。这一站是为了致敬中俄友谊和中国建设者，站内充满了‘中国风’，是‘中俄友谊的新地标’，也是‘一带一路’上的跨文化盛景。”安德烈为大家介绍说。

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部