新华社哈瓦那9月14日电专访：“77国集团和中国”将推动世界和平发展和多极化——访古巴中国问题专家雷加拉多

新华社记者林朝晖 徐烨

古巴国际政策研究中心中国问题专家雷加拉多近日在接受新华社记者专访时表示，“77国集团和中国”峰会的召开将推动世界和平发展和多极化。

本届“77国集团和中国”峰会将于15日至16日在古巴首都哈瓦那举行，主题为“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”。雷加拉多说，中国在推动更加公正的世界经济和政治秩序方面发挥了巨大作用，例如中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，都非常符合发展中国家利益。

雷加拉多说，“77国集团和中国”这一机制在改变不公正、不稳定和不安全的世界经济和政治秩序方面起着重要作用，并推动建立一个以包容、公正和平等为原则的全球治理体系。

他说，长期以来，中国非常重视扩大同发展中国家的合作，中国推动实现社会主义现代化的经验值得学习。在中国长期和一贯支持下，“77国集团和中国”的协调能力不断增强，维护集体经济利益的能力和整体谈判能力也不断提高。

雷加拉多说，此次“77国集团和中国”峰会的召开有助于应对当前霸权主义和排他主义的挑战，使各成员国间的合作更加紧密，是世界朝着多极化、和平和发展迈出的重要一步。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。“77国集团和中国”目前是世界最大的发展中国家合作机制，有130多个成员国。古巴为2023年77国集团主席国。

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