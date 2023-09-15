余颖 施雪彦

图为霍尼·沃森。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

作为跨文化沟通的桥梁，越来越多的西方青年翻译从业者正在加入到中国文学的推广传播。八月的一个雨天，人民网前往北约克郡采访了崭露头角的英国新一代青年翻译家、科幻小说作家霍尼·沃森。

在伦敦大学学院完成古代史本科后，沃森来到北京大学攻读硕士。 北大之初她学习的是中国历史，被美国汉学家威廉·莱尔翻译的鲁迅《狂人日记》所打动，转入中国文学专业并自学翻译。对中国文学和中文的深切热爱，进一步推动她不断攀登，2022年获得纽约大学比较文学博士学位。她形容北大的经历“改变自己的人生”。

近年来，沃森将不少中国当代文学作品包括苏童的短篇小说翻译介绍到西方，目前她正在翻译湖北女作家姚鄂梅的短篇小说。 她的处女作科幻小说《观鸟课》刚刚在今年八月出版。沃森对东西方文化交流事业满怀热忱，她希望将来能更好地为中国当代文学走向世界添砖加瓦。

开启当代文学翻译之路

图为霍尼·沃森。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

人民网：作为青年译者，当初是什么样的机缘让你开启苏童作品的翻译？

霍尼·沃森：我的第一部翻译作品是一个难以置信的机会。 在纽约大学攻读博士的第三年，中国著名作家苏童来纽大驻校，举办了为期一个月的工作坊，与我们讨论了他写作生涯的一部部佳作。通过参加他举办的研讨会，我完成了苏童短篇小说集《夜间故事》的英文翻译。第一次担任译者时我还是个学生，获得了很多教授、同学和苏童本人的帮助。我热爱翻译中国当代文学作品，这已成为我孜孜以求的事业。

人民网：苏童中长篇作品与您翻译的短篇小说集《夜间故事》有何异同？

霍尼·沃森：苏童最著名的是他的中长篇小说，例如长篇小说《米》、《我的帝王生涯》，还有已改编为电影的《妻妾成群》。苏童在不同人物性格塑造中，写尽人性深处的丑陋阴暗，以及发生在人们身上的暴力与不幸。尽管这些黑暗人物性格研究也存在于《夜间故事》，串联这部短篇小说集的是更为微妙的东西。

我描述这一点的最好方式就是，当你还很小的时候，看着黑暗中的玩具，夜不能寐。 突然你非常喜欢并给你带来安慰的玩具，在不同的光线下开始让你恐惧。 这是某种我们都知道并经历过的感觉，但很难向一个成年人传达。而这正是苏童《夜间故事》中所表现的。其中，最有代表性的是《木壳收音机》。 这个故事只有几页纸长，讲述的是一位医生某天下班，恍惚间发觉家中的一切变得有些怪异。 我不再剧透了，推荐大家来读。

人民网：苏童的文学作品塑造了很多令人印象深刻的女人物。您对他对女性形象以及女性意识的刻画有何评价？

霍尼·沃森：有很多男作家试图表现女性经历，却让女性读者感到好笑，但苏童写得真的很好。《夜间故事》中有一个特别的短篇《像天使一样美丽》。 它讲述了两个女中学生之间的友谊，随着她们的生活走向不同的方向，她们的友谊如何变得紧张、变质。最终，故事展现了从女孩到女人的身份转换，巧妙地探讨了男凝是如何将女人物化，并影响她们亲密的友谊。

翻译是一种重写的方式

人民网：您最近翻译了美籍华裔作家吴帆的小说《被遗忘的灵魂》。该 小说探讨了什么？

霍尼·沃森：《被遗忘的灵魂》以 1917 年为背景，讲述了一位受过良好教育的中国年轻人张德伦的故事。 他逃离包办婚姻，加入招募的劳工军团。 历尽艰辛最后到了一战时的法国，挖掘战壕、修理火车、建设铁路，为盟军在法国的工作效力。 翻译过程中我哭了好几次，我意识到作为一名译者你是如此接近文本。 过去我并不了解一战期间中国劳工在欧洲的这段历史。这真的是一段未被充分认识、分析和讲述的历史。我非常荣幸能够将这部小说翻译成英文，扩大它的受众。

在翻译过程中吴帆给我布置作业，让我去读约翰·斯坦贝克以及其他名家的著作。因为对她来说，在翻译中保留中国地方方言非常重要。《被遗忘的灵魂》讲述了14万来自中国各地的形形色色的劳工的故事； 他们说的不是标准的普通话。 翻译时我也给他们提供了不同的当地口音。

《被遗忘的灵魂》封面。

人民网：有人说，翻译家是文学作品的共同作者。您认为，译者与作者之间是什么关系？

霍尼·沃森：吴帆总对我说，翻译是一种重写的方式，我觉得这个观点非常有趣。对于她来说，翻译《被遗忘的灵魂》不仅要提供给读者一种无缝、流畅的阅读体验，还要保留中国各地方言特色。我和吴帆很多讨论都是如何保留作品的趣味性，保持中文对外国读者来说的陌生感，同时又不打断阅读的流畅性。但这并不是说我要逐字逐句对应翻译。 例如在《被遗忘的灵魂》人物们不断地唱歌。其中，有个插曲是张德伦在打快板，唱着一首有点狂欢节风格的歌曲。为了保持歌曲的韵律和节奏，自然而然，我最后翻译时不得不稍微偏离原本的含义。

翻译苏童作品时，我更着重于展现他语言的色彩。苏童不使用标准语法，也拒绝按照学校教的方式使用标点符号。有时他会在句子中途改变主题，留下模棱两可的含义。当然他完全是故意这样做的。但翻译时，你不能用同样的方式； 普通话中看似有意的违规在英语中很疯狂。

人民网：您现在正在翻译哪位中国当代作家的作品？

霍尼·沃森：我目前正在翻译湖北女作家姚鄂梅的小说《家庭生活》中的一个故事《柜中骷髅》，讲述了一位年轻女士与一位年长男人有染，并担心他的妻子是否察觉的故事。 这部小说的四个故事都将由不同的译者翻译，我期待看到最终的成果，以及读者是否能发掘每个译者的不同风格。

推出科幻小说处女作《观鸟课》

《观鸟课》封面。

人民网：除了译者身份，您是一位科幻小说作家。 您能和我们分享一下您的处女作吗？

霍尼·沃森：我的处女作《观鸟课》已在 8 月 8 日出版。 我着重思考了文化交流，我们如何看待自身以及历史。 如果你想想当今的世界以及我们理解不同文化和彼此的方式，就会发现历史的许多方面都基于误解。 为了给这部小说构建一个新的世界观，我思考了2000年后的人们会不会也误解我们今天所做的事情以及他们会如何利用这些历史？他们将如何思考我们作为祖先与他们的关系？

人民网：您如何评价中国当代文学在西方的影响，特别是中国科幻小说？

霍尼·沃森：中国越来越融入世界，西方对中国当代文学也越来越感兴趣；这是一个高速发展的领域。每当有人问我是做什么，我说写科幻小说还翻译中国文学，他们马上就会提起《三体》这本人见人爱的书。刘宇昆精湛的《三体》译本为中国文学做出了巨大贡献。《三体》的魅力和好评促使了越来越多当代中国作家特别是科幻作家的作品被翻译成英文，在英美受到欢迎，比如夏笳和双雪涛。

我认为，当代中国科幻小说吸引读者的原因之一是科幻小说是一种界定模糊的写作流派。你有像《三体》这样的“硬核”科幻小说，也有像夏笳的《鬼界》这样关于鬼魂复活了一个男孩的“软科幻”小说，将民间传说、神秘主义和历史等元素都融合在一起。夏笳是我开始写科幻小说的主要灵感之一。

人民网：您认为文学作品在中西文化交流中发挥着怎样的作用？

霍尼·沃森：我想说，文学是不同国家、不同民族、不同文化之间文化交流的最大贡献者之一。 文学作品不仅是人类体验的个性化表达，讲述做自己意味着什么、在某个领域通过某些事的成长意味着什么，也具有一定的普遍性，书中关于苦难、胜利、爱以及心碎的表达都是我们亲身经历过的。 进一步说，讲故事本来就是人类的第一本能，不是吗？ 我们需要交谈，彼此沟通，表达自己的心声。

(责编：崔越、常红)