人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

决赛现场，一对来自乍得的双胞胎兄弟王安、叶何麦自带流量，走到哪儿都是被关注的焦点。凭借兄弟俩默契的演讲和对“家园”独特视角的解读，这对双胞胎兄弟组合荣获了本届国际故事大会二等奖。

兄弟俩说，刚开始学习中文的时候，觉得中文很神秘，对它充满着好奇。两年多过去了，从一开始读不清“妈妈骂马”，分不清“我”和“找”，到现在能流畅交流。就像两个无知的小孩儿，来到汉字家园，不停地探索求知。这个过程，沉醉又享受。

渐渐地，他们发现，在汉字的家园里，每一个汉字都有着丰富的历史文化内涵。从“人”字，可以看到古人对人类自身的理解；从“家”字，我们可以感受到古人对家庭的重视；从“国”字，可以体会到古人对国家的热爱。

“在这个家园里，每一个汉字都有着独特的魅力。比如‘飞’字，它的繁体字是‘飛’，看起来就像一只展翅高飞的大鹏；又如‘奔’字，就像是一个人用三只脚在跑步，那当然就是‘快跑’的意思。每一个都是那么生动、形象！”

“在这个家园里，汉字有着丰富的表情。它们或圆润或方正，或轻柔或刚毅。比如‘囍’字，它的左右两部分就像一张笑脸，看起来喜气洋洋。再比如‘哭’字，它的上部像一双流泪的眼睛，下面的‘大’是一个人，合起来就是一个伤心的人在哭泣。每一个汉字都是那么传神、多情！”

“在这个家园里，每一个汉字都承载着悠久的历史和灿烂的文化。从甲骨文到金文，再到篆书、隶书、楷书，行书，草书，这些汉字的变迁，也见证了中国历史的发展。”

“在这个家园里，汉字是我们共同的纽带。无论身在何方，即使我们肤色不同，即使我们语言各异，只要我们用同一种符号交流，就能彼此心心相印。这个家园里的每一个汉字就有这种神奇的魔力！”兄弟二人你一句，我一句讲述道。

(责编：艾雯、常红)