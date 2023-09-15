人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023“汉字缘”国际故事大会二等奖

双胞胎兄弟王安、叶何麦：在汉字的“家园”里 每个汉字都有丰富的表情

2023年09月15日15:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

决赛现场，一对来自乍得的双胞胎兄弟王安、叶何麦自带流量，走到哪儿都是被关注的焦点。凭借兄弟俩默契的演讲和对“家园”独特视角的解读，这对双胞胎兄弟组合荣获了本届国际故事大会二等奖。

兄弟俩说，刚开始学习中文的时候，觉得中文很神秘，对它充满着好奇。两年多过去了，从一开始读不清“妈妈骂马”，分不清“我”和“找”，到现在能流畅交流。就像两个无知的小孩儿，来到汉字家园，不停地探索求知。这个过程，沉醉又享受。

渐渐地，他们发现，在汉字的家园里，每一个汉字都有着丰富的历史文化内涵。从“人”字，可以看到古人对人类自身的理解；从“家”字，我们可以感受到古人对家庭的重视；从“国”字，可以体会到古人对国家的热爱。

  “在这个家园里，每一个汉字都有着独特的魅力。比如‘飞’字，它的繁体字是‘飛’，看起来就像一只展翅高飞的大鹏；又如‘奔’字，就像是一个人用三只脚在跑步，那当然就是‘快跑’的意思。每一个都是那么生动、形象！”

  “在这个家园里，汉字有着丰富的表情。它们或圆润或方正，或轻柔或刚毅。比如‘囍’字，它的左右两部分就像一张笑脸，看起来喜气洋洋。再比如‘哭’字，它的上部像一双流泪的眼睛，下面的‘大’是一个人，合起来就是一个伤心的人在哭泣。每一个汉字都是那么传神、多情！”

“在这个家园里，每一个汉字都承载着悠久的历史和灿烂的文化。从甲骨文到金文，再到篆书、隶书、楷书，行书，草书，这些汉字的变迁，也见证了中国历史的发展。”

“在这个家园里，汉字是我们共同的纽带。无论身在何方，即使我们肤色不同，即使我们语言各异，只要我们用同一种符号交流，就能彼此心心相印。这个家园里的每一个汉字就有这种神奇的魔力！”兄弟二人你一句，我一句讲述道。

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部