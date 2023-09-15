埃及著名汉学家、苏伊士运河大学教授哈桑·拉杰卜。受访者供图

人民网开罗9月14日电 （记者沈小晓）二十国集团（G20）成员在近日举行的峰会上达成一致，邀请非洲联盟（非盟）成为正式成员。中国是第一个明确表态支持非盟加入G20的国家。埃及著名汉学家、苏伊士运河大学教授哈桑·拉杰卜近日在接受人民网记者采访时表示，非盟加入二十国集团将使非洲国家在国际事务中能够发声、提出诉求，并推动国际秩序朝着更加公正和平衡的方向发展。

哈桑·拉杰卜认为，非盟加入G20将为非洲国家提供一个平等和正式的平台，为非洲国家提供更多的机会和平台，参与和影响全球经济决策和合作，这有助于确保非洲国家在全球事务中的发言权和代表性，使非洲声音得到更多关注和重视。“通过与全球经济重要角色的合作，非盟可以推动增加对非洲的投资和贸易，促进非洲的经济增长和发展。”

“作为非洲大陆的代表，非盟加入G20将有助于倡导和促进全球范围内的合作与共赢，促进可持续发展。”哈桑·拉杰卜指出，非洲是一个拥有丰富自然资源和巨大发展潜力的大陆，但同时面临着许多发展挑战。而这些问题需要国际社会的共同努力来解决。非盟加入G20可以加强非洲与其他成员国的对话和协作，为非洲国家提供更广泛的合作机会和资源支持，推动可持续发展议程的实施。这包括推动可再生能源的发展、促进基础设施建设、提高教育和医疗水平，以及改善社会公共服务等方面的合作，推动可持续发展和全球治理的进展。

中国和非盟是推动构建高水平中非命运共同体、维护国际公平正义的重要伙伴。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家，“这表明中国对非洲的发展和繁荣高度重视，并愿意为非盟在全球事务中发挥更大作用提供坚实支持。中国的支持为非盟争取正式会员身份提供了有力的后盾，有助于增加非盟在二十国集团中的话语权和影响力。”哈桑·拉杰卜认为，中国的支持对非盟加入二十国集团的决策具有积极意义。

中国一直致力于推动中非合作，并倡导构建中非命运共同体。哈桑·拉杰卜谈到，中国支持非盟加入二十国集团反映了中国在国际舞台上追求公平正义的立场，积极促进南南合作。“支持非盟加入二十国集团可以进一步加强中国与非洲国家之间的合作，促进南南合作的深入发展。这种合作有助于构建高水平中非命运共同体，加强非洲国家之间的团结与互信，通过共同努力实现共同繁荣。”

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