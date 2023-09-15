人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

来自巴基斯坦的中国女婿沙杰，是2023“汉字缘”国际故事大会总决赛的二等奖选手。今年已经是他定居江苏的第17个年头。提起“家”，沙杰总会不自觉嘴角上翘，洋溢着幸福和甜蜜。“我有一儿、一女，老大12岁，我的家在江苏宿迁。”沙杰一遍一遍向此次晋城相聚的选手们介绍自己。

但长期生活在中国的他，更愿意和身边朋友们介绍如今的巴基斯坦，提起“一带一路”“中巴经济走廊”，他便打开了话匣子，停也停不下来。“以前巴基斯坦是以农业为主的国家，因为技术和资金有限，产业发展缓慢。在‘一带一路’‘中巴经济走廊’倡议带动下，越来越多的企业走进巴基斯坦，不仅为本地人创造工作岗位，更是改善了巴基斯坦的营商环境。”沙杰激动地说。

早已融入进中国的沙杰，不仅安家江苏，还创业在江苏。从事国际贸易的沙杰近些年火速搭乘中国短视频的快车，做起了电商平台，现如今沙杰也是一名百万粉丝的网红博主。无论是公司名还是网名，沙杰总喜欢在前面加上两个字“巴铁”，“因为，十多年来，我见证了中巴的铁杆友谊。”沙杰说。

汉语里有个成语叫作“投桃报李”。中国对巴基斯坦的援助沙杰一直铭记于心。中国为巴基斯坦援建了水利水电工程、矿业、港口……疫情期间还为巴基斯坦援助了医疗物资……身在中国的他也总想为中国做些什么，来回报这份恩情。疫情期间，他主动为社区捐赠防疫物资，河南水灾，他准备了一车物资送到志愿者手中……决赛当天，站在舞台上的沙杰被问道，“巴铁”这个词是怎么来的，沙杰说：“在巴基斯坦有句话，中巴友谊‘比天高、比海深、比钢铁还要硬’！”

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