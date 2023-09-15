人民网雅加达9月15日电 （记者李培松）9月14日，第四届中国—东盟友好合作主题短视频大赛启动仪式通过线上线下相结合的方式举行。

中国驻东盟大使侯艳琪，中国外文局副局长陆彩荣，国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜，中国外文局副总编辑、国际传播发展中心主任陈实，广西壮族自治区人民政府新闻办公室主任刘昆，以及东盟副秘书长艾格帕、缅甸常驻东盟代表昂苗敏大使等中外嘉宾、往届获奖者和青年代表出席。

本届大赛主题为“心心相连 筑梦未来”，分为两个参赛单元，征集主题包括“青绿之约”“魅力丝路，我们的故事”“人间有味是清欢”“万物皆可智能”以及中国—东盟民间友好合作等相关主题，旨在通过多形式、多语种的短视频作品，促进中国与东盟各国之间的人文交流，助力中国—东盟合作进一步深化。

艾格帕致辞。中国驻东盟使团供图

艾格帕表示，东盟和中国的领导人在第26次中国—东盟领导人会议上都强调了加强人文交流的重要性。随着2024年被定为“中国—东盟人文交流年”，他坚信中国—东盟短视频大赛能够为加强双方人民特别是青年人之间的相互了解作出重要贡献，并且为双方关系注入新的活力。他希望今年的比赛继续激励东盟和中国青年通过短视频的形式来讲述双方人民的故事，讲述东盟和中国之间的长期纽带和深厚友谊。

侯艳琪致辞。中国驻东盟使团供图

侯艳琪指出，本次大赛是加强双方人文交流合作的最佳范例之一。中国与东盟友好合作一路走来，有无数的好故事要讲，这是创作者们取之不尽的灵感源泉。期待创作者们讲好中国—东盟互利合作、携手发展的丰硕成果，深入发掘并呈现中国—东盟文明交流互鉴的多彩魅力，讲好中国东盟民心相亲的动人故事。

昂苗敏致辞。中国驻东盟使团供图

昂苗敏表示，媒体为加强东盟和中国之间的民间关系作出重要贡献。中国—东盟友好合作主题短视频大赛一直得到年轻人的积极参与，为民间交流作出了重要贡献。今年的大赛将发挥比以往任何时候都更重要的作用，它有助于为2024年“中国—东盟人文交流年”奠定基础，促进文化、教育、青年、旅游和体育等领域之间的交流。他呼吁东盟和中国的年轻人积极参与此次活动，为大赛的成功举办作出贡献。

陆彩荣致辞。中国驻东盟使团供图

陆彩荣表示，中国—东盟友好合作主题短视频大赛自2020年创办以来，已连续举办三届，影响力不断提升。期待11国的青年们用镜头讲述发生在身边的鲜活故事，用青春引领中国—东盟现代化潮流，用共赢弘扬全人类共同价值。中国外文局将与各方机构一道，支持中国和东盟各国青年积极参与中国—东盟合作，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、推动落实全球发展倡议凝聚更广泛的青年共识。

闫成胜致辞。中国驻东盟使团供图

闫成胜表示，近年来，中国与东盟国家在广播电视和网络视听领域交流合作不断走深走实。双方共同打造了中国—东盟视听周，推动政策交流、联合制作、版权贸易、技术应用等合作不断深化。大赛至今已成功举办三届，成为中国和东盟青年讲述友好故事、分享人生感悟的重要平台。中国国家广电总局愿进一步深化与东盟各国主管部门和媒体机构交流合作，为建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园作出更大贡献。

刘昆致辞。中国驻东盟使团供图

刘昆表示，广西与东盟山水相连、血脉相亲、人文相近，具有凝聚发展共识、服务建设更为紧密的中国—东盟命运共同体的独特区位优势。他邀请视频达人等走进广西，在中国—东盟经济社会文化和平发展、合作共赢的体验中，创作出更多富有感染力和竞争力的短视频作品，向世界生动、立体、全面讲好新时代中国—东盟友好合作的精彩故事，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

陈实主持嘉宾致辞环节。中国驻东盟使团供图

陈实主持嘉宾致辞环节，她向本届大赛相关机构的大力支持表示感谢，同时鼓励更多的视频创作者分享中国与东盟人民相知、相亲、相融的故事，以大赛为媒，加速作品“破圈”传播，为中国—东盟关系发展注入更多正能量和创造力。

启动仪式上，来自中国和东盟的往届获奖者代表还分享了创作视频作品背后的故事，感受到了双方视频创作者的创作热情。在中外嘉宾的共同见证下，第四届中国—东盟友好合作主题短视频大赛正式启动。

中国—东盟友好合作主题短视频大赛作为中国—东盟合作基金支持项目，自2020年正式创办以来，累积共收到七万余件视频作品，聚焦五大家园主题，透过11国民众的视角，记录中国—东盟友好合作中不平凡的故事，为中国—东盟友好合作留声存影，已成为双方人文交流合作的品牌活动。

本届短视频大赛由中国驻东盟使团、缅甸常驻东盟使团、东盟秘书处、中国国家广播电视总局、中国外文局、中国外交部亚洲司、广西壮族自治区人民政府新闻办公室主办，国际传播发展中心、咪咕文化科技有限公司承办。

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