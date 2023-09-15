人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

加纳小伙儿“贝雨欣”是位不折不扣的“老朋友”，连续三年参加“汉字缘”国际的故事大会的他今年入围总决赛，最终荣获本届大会二等奖。目前是东华理工大学硕士研究生的贝雨欣刚到中国，就在异国他乡感受到了家的温暖。当孔子学院的老师得知这个生活在非洲大陆的小伙儿是班里唯一没去过北方的同学，便热情邀请他来自己的家乡黑龙江省伊春市体验北国风光；在得知贝雨欣失望于本科毕业典礼远在加纳的家人不能赶来参加时，老师又义无反顾地充当家人的角色，陪伴他见证这段成长结业式。

有了老师无私的关怀，在贝雨欣心里，中国他早已有了家人，有了另外一个家；但随着在这里生活、学习的不断深入，他对家又产生了进一步认识：家是责任！地球就是个大家园，不同肤色、不同种族的人共同住在这个家园里。在这个家，我们从不讲输赢，只谈互爱与延续。作为一个来华留学生，贝雨欣也在自己的领域里为文化交流而忙碌着。比如：在微信和抖音上向中国朋友们介绍加纳特色美食、建筑和传统节庆；也用视频记录下在中国生活的四年里，探访过的20多座城市，他把所见所感分享给国际媒体，让全世界朋友们都能共享中国之美。

“因为‘一带一路’倡议，让非洲的很多地方有了新面貌，中国援助修建了港口，铁路，桥梁等等，让生活在同一家园的我们生活一天比一天更美好，我也在去年很荣幸获得‘一带一路’奖学金。”贝雨欣激动分享。

“家园的意义是什么？我一定会说，家园就是关爱、责任与互助。”贝雨欣说。

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