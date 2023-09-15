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2023“汉字缘”国际故事大会一等奖

莉迪亚：“家”和万事兴

2023年09月15日10:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

就读于曲阜师范大学的肯尼亚姑娘莉迪亚荣获本届“汉字缘”国际故事大会一等奖。她对“家”的认识，是从多年前一位曾留学中国的邻居送给她家一幅书法作品而开始的。“家和万事兴”几个陌生却又苍劲有力的汉字，让她对汉字产生了浓浓的兴趣，也对其中的蕴意无比好奇。在她的追问下，邻居讲解道：“爸爸、妈妈、哥哥们和你，是相亲相爱、和和睦睦的一家人，这就是‘家和万事兴’的意思。”

长大后的莉迪亚带着对汉字的着迷，梦寐以求来到了中国，在山东曲阜——孔子的故乡求学。在这里，莉迪亚心中“家和万事兴”的概念，又有了不一样的变化。《论语》中说，“君子和而不同”，是说君子能够与周围的人和谐相处。即使每个人都有不同的想法，但是可以在互相尊重的前提下力求和谐。这种和谐，可以使大家团结起来，亲如一家。

“‘家和万事兴’的‘家’，不仅仅指小家，也指国家这个大家。在中国的这几年，我看到太多‘舍小家，为大家’的故事，也明白了什么叫做‘一方有难，八方支援’。汉语里的‘家和’，绝不仅仅是字面意义上——小家庭要和睦这个意思，而是包含了对国家、对世界、对人类共同家园美好生活的愿望。”莉迪亚感悟道。

莉迪亚说：“随着中国‘一带一路’倡议在非洲落地生根，中国和非洲各国之间的关系越来越密切。就拿我的国家肯尼亚来说，中肯共建的蒙内铁路，拉近了两国人民的距离，加深了我们的友谊。最近我还听家人们讲，肯尼亚的旅游市场又火了起来，马赛马拉大草原上出现了很多中国游客的身影。孔子学院的设立，给我们肯尼亚学生打开了一扇通向中国的大门。现在我已经在曲阜留学多年，早已融入了中国，心里也早把这儿当成了我的第二个家。”

(责编：艾雯、常红)

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