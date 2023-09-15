人民网晋城9月14日电 （武笑、艾雯）“人之初，性本善。性相近，习相远。……”9月14日下午，位于山西省晋城市阳城县北留镇大桥村的海会书院里，书声朗朗，几十名小学生正在国学教室诵读经典，研习书法。

图为小学生在书院诵读《三字经》。人民网 卢鹏宇摄

刚刚结束2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们沿着古人的足迹，一起探访感受这座曾经光耀明清的古书院。

图为选手们听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

听到小学生们正大声诵读《三字经》，获得本届故事大会决赛二等奖、就读于东华理工大学的贝雨欣（加纳），被读书声所吸引，情不自禁落座在小同学身旁，一字一句跟读模仿。

图为贝雨欣与小学生们一起诵读《三字经》。人民网 卢鹏宇摄

“之前我看过《三字经》这本书，但是没有深入了解过。看到小学生们在读，就很想加入他们，想知道其中的意思。”来自苏丹的颜青，目前就读于兰州大学，刚刚获得本届故事大会一等奖。

“姐姐，请问你来自哪里？”

“我来自苏丹。”

“苏丹在哪里？”

“你们知道埃及金字塔么，苏丹就在埃及的南边。”

图为颜青和孩子们在互动。人民网 卢鹏宇摄

虽然和孩子们相处的时间短暂，但颜青已深深被中国孩童举手投足间洋溢出的那份纯真和热情所感染。“来了就深深爱上这里，不想离开。”她动情地说。

一听一写承汉韵，一撇一捺传华魂。一旁的教室里，十余名小学生，俯身书案前书写古诗词。选手们被孩子们聚精会神地书写态度感染，同时也被汉字的魅力折服。

图为选手与同学们一起写书法。人民网 卢鹏宇摄

初秋的海会书院，环境清幽，龙泉潺潺，古建荟萃，美景怡人。“袅袅清声次第临，铃从双塔播清音。”被誉为“北方楼阁式塔中的唯一佳丽”的唐明双塔上，一层层塔顶飞檐上挂着铃铛。秋风渐起，一串串铃响声悦耳动听。此情此景，选手们纷纷拿起手机，以双塔为背景，摆出各种造型拍照。

图为选手们在唐明双塔前。人民网 卢鹏宇摄

“书院创建于明朝早期，辉煌在明清交际。宋金以来，阳城县先后考中进士123名，其中有68人就出自海会书院，占据了阳城进士人才的半数之多。他们使海会书院的名气大增，以至远近的学子，争相来此读书。”海会书院导游部负责人杨晋军对选手们介绍说。

图为选手们在听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

选手们一边在书院中闲庭信步，一边聆听导游讲解这座古书院的历史。穿越连心桥，观龙涎飞瀑。踏着昔日文人学子在读书之余走过的茵茵小路，选手们陶冶身心。

图为选手们在海会书院内合影留念。人民网 卢鹏宇摄

步行至“曲水流觞亭”，选手们纷纷被亭中蜿蜒曲折、形似莲花的水渠吸引。往日，游人们围坐厅内四周，将酒杯斟酒放至渠中顺水飘荡，酒杯在谁身边回旋停留，谁便饮酒赋诗。这一场景出自王羲之《兰亭集序》中“一殇一咏，亦足以畅叙幽情”的画面。此刻的选手们穿越古今，效仿古人，将酒杯换作点燃的“桃心”蜡烛，小心翼翼放至水渠中，双手合十，许下心中的愿望。

图为选手在“曲水流觞亭”将“桃心”蜡烛放入渠中。人民网 卢鹏宇摄

图为水渠里流过的“桃心”蜡烛。人民网 卢鹏宇摄

一笔一划的汉字，是延续中华文明的独特符号。在一座凉亭里，选手们纷纷拿起毛笔，于纸上写下自己最喜欢的汉字。“和”“福”“爱”“勇”“永”“愿”……虽然很多选手都是第一次拿起毛笔，第一次写毛笔字，但他们此时已徜徉于笔墨的海洋中，沉醉在中国传统书法艺术的魅力之中。

图为选手们提笔书写“家园”二字。人民网 卢鹏宇摄

图为选手们共同写下的“家园”。人民网 卢鹏宇摄

最后，2023“汉字缘”国际故事大会的决赛选手们共同挥笔写下了“家园”二字。虽然今年的“汉字缘”国际故事大会已经结束，但选手们在中国的“家园”故事，仍将继续讲述……

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