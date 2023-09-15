人民网伦敦9月14日电 （郭锦标）近日，“在英国重新发现中国：茶话贵州”活动在伦敦举行。本次活动由中国驻伦敦旅游办和贵州省文化旅游厅主办，Raymond Legal和MIC Connect Ltd协办，通过茶文化交流，向英国各界展现贵州省独特的历史文化、自然景观以及茶文化传统。

中国驻英国大使馆王云参赞表示，中英两国拥有悠久的历史和灿烂的文化，是东西方文明的重要代表。茶源于中国，体现了和、谦、礼、敬的原则，也是中国独特的文化遗产。希望大家更多地了解中国和英国的茶文化，通过文化交流，加深相互的理解、增进友谊。

贵州省文化和旅游厅副厅长袁伟在视频致辞中介绍了贵州省的地理特色、自然景观、丰富遗产和茶叶产业。他特别介绍了第一位向全世界介绍红军长征的外国传教士薄复礼的故事。出生于英国的瑞士人薄复礼从1934年10月起，在贵州境内随红军长征到1936年4月12日，行程近万公里，是长征的特殊参与者和这段伟大历史的见证者，他将自己的经历写成《神灵之手》，向西方比较客观地介绍红军。袁伟表示，欢迎大家到贵州做客，沿着红军和薄复礼的故事旅行，发现贵州的历史之美、山川之美和茶文化之美。

图为活动现场讨论。人民网 郭锦标摄

曼彻斯特博物馆副馆长Bryan Sitch详细介绍了薄复礼生平，以及他和红军指挥员萧克相识并结下深厚友谊的故事。今年2月曼城还启用了李启洪中国文化画廊，画廊内容聚焦于连接曼彻斯特和中国的故事包括薄复礼的长征故事，来增进两国人民之间的友谊。

第十六届中华图书特殊贡献奖得主、英国知名汉学家吴芳思表示，中华文明是“世界上最迷人的文明之一”，茶文化是中华文明和中国历史文化的缩影和重要载体，她希望以茶为媒，以中英共同的历史联结为纽带，促进中英文化交流。吴芳思特别提到，英国传教士与红军将军这两位信仰不同的人从最初的怀疑，到了解、相互学习，最后成为好朋友，这个故事给我们不少启示，只有了解和学习对方的文化，才能发展和促进中英关系。

中国驻伦敦旅游办主任薛伶代表主办方对各方机构和嘉宾表达了感谢之情，欢迎大家通过“在英国重新发现中国”这次活动，走进中国、走进贵州、深入探索中国，并继续支持中英文旅合作交流事业的新长征。

图为茶艺师表演。人民网 郭锦标摄

当天活动，中英嘉宾在悠扬的民乐中欣赏了茶艺师的传统茶道表演，了解贵州茶的历史和文化，品尝了回味无穷的贵州古茶。不少嘉宾还对茶艺表演进行录制，连连赞叹中国茶文化的精妙。

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