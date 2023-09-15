人民网迪拜9月14日电 （记者张志文）吉布提市消息：当地时间9月13日，吉布提“我的梦想上太空”中国航天员与非洲青少年连线活动暨绘画作品大赛颁奖仪式举行。绘画比赛获奖选手与吉布提孔子学院学生代表观看了活动直播，并欣赏了“天和”奖获奖作品在天宫空间站的展示视频。中国驻吉布提大使馆政务参赞沈沙、吉布提工商学校校长阿卜迪、吉布提孔院中方院长邹燕舞等出席。

图为学生们观看北京主会场活动。吉布提孔子学院供图

图为沈沙、邹燕舞、阿玛尼和吉工商学校校长阿卜迪。吉布提孔子学院供图

今年3月，中非合作论坛后续行动委员会秘书处、中国载人航天工程办公室和中国驻非洲使领馆共同举办非洲青少年“我的梦想”主题绘画大赛，征集了超过2000件参选作品。其中，吉布提孔子学院学生阿玛尼·穆罕默德·阿里的作品《开卷看世界》脱颖而出，在本次大赛中荣获二等奖“问天”奖。

图为沈沙参赞为颁奖仪式致辞。吉布提孔子学院供图

图为吉布提孔子学院邹燕舞院长为表彰仪式致辞。吉布提孔子学院供图

图为部分孔院优秀学生。吉布提孔子学院供图

活动现场还举办了吉布提孔子学院2022-2023年度优秀学生表彰仪式。获奖学生表示，通过在孔子学院的学习，他们不仅学到了许多中文知识，更是在文化交流中理解了中国文化，从而对世界有了更加广阔的了解和更多的向往。并希望今后更加努力学习中文，成为吉中交流的民间使者，推动两国关系更加友好。

图为活动合影。吉布提孔子学院供图

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