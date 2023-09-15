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中国装备集中亮相2023印尼能源与工程设备系列展

2023年09月15日08:53 | 来源：人民网-国际频道
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展会全景。石伟摄影

图为展会全景。主办方供图

人民网雅加达9月14日电 （记者李培松）东南亚最大的能源与工程系列展会“印度尼西亚能源与工程设备系列展”于9月13日在雅加达国际会展中心开幕，来自36个国家的2100多家参展企业将在为期四天的展会上展出采矿、建筑、混凝土、电力与电气、石油与天然气等8个领域的设备。印尼总统佐科的顾问西达托·达努苏波罗托在致辞中表示，这是一次非凡的展览，因为展出的设备涉及采矿等重要领域，对印尼经济发展具有重要意义。

徐工集团3000㎡的展区。 石伟摄影

图为徐工集团3000㎡的展区。 主办方供图

徐工集团展出的125吨矿用挖掘机与130吨电传动矿卡。石伟摄影

图为徐工集团展出的125吨矿用挖掘机与130吨电传动矿卡。主办方供图

以徐工集团、三一重工、临工集团为代表的400余家中国企业亮相展会，中国“军团”强大的阵容及其先进的设备格外引人注目。徐工集团此次展示了契合印尼市场需求的“钻、挖、运、平”成套化露天采矿设备以及土方设备、起重设备、物流设备等约30款产品，参展面积超过3000㎡，是本届展会规模最大的参展商。徐工集团印尼公司董事长兼总经理孔庆超对记者表示：“印尼拥有丰富的矿业资源，近年来随着印尼经济的快速发展，对各类矿用装备需求增长很快，成为全球工程及矿用机械的重要目标市场。徐工集团乘着“一带一路”倡议的东风，抓住机遇，做出进军印尼市场的战略决策，我们将深度聚焦“大型化、高端化、智能化、绿色化、服务化”理念，丰富并完善矿山全系列产品线，将我们新开发并已大规模投入商用的80吨级纯电动矿车、甲醇车，以及无人驾驶的100吨级、240吨级矿用自卸车等绿色、智能的设备推向印尼乃至东南亚市场，力争成为印尼绿色矿山、智慧矿山建设的主力军。”

徐工集团展出的90吨矿用挖掘机与80吨自卸车。石伟摄影

图为徐工集团展出的90吨矿用挖掘机与80吨自卸车。主办方供图

(责编：曹欣悦、常红)

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