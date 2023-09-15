人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

就读于兰州大学的苏丹姑娘颜青荣获本届故事大会一等奖。在决赛舞台上，颜青展示了一张伴随她漂洋过海，承载着珍贵记忆的黑白照片。照片中几位笑容灿烂、身着工作服的中国年轻人，就是颜青口中的“中国叔叔”。站在他们身边那个小小的身影，是儿时的颜青。

“听妈妈说，我家附近会有一些中国人来建设学校，听到这个消息后我特别开心，和弟弟迫不及待地想去看看，心怀胆怯的尝试和他们交谈，惊喜的是他们会一点阿拉伯语。从那天起，我和弟弟常常会去看他们，他们会给我们带棒棒糖、水果，也会一笔一划教我们写汉字。”颜青说，“那时起，我感受到了不同国籍不同语言的人们之间，也可以有家人一般的温暖。”

小小的颜青就对中国埋下了温暖记忆，长大后，她选择来到这里留学。“生长在这片土地的人们，他们勤劳善良，忙碌而努力，每个人都在为自己的幸福生活奋斗着，为自己的家园。但当地球大家园的某一边正经历着极为困难的时期，中国始终表现出了大国应有的担当，提供实实在在的帮助和支持。还愿意多帮一点，再多帮一点。”颜青讲述道。

“上班的人全神贯注地工作，孩子们披星戴月专注于学业。每个人都有自己的生活目标，这里无论老少，人人都明白幸福是通过奋斗而得来的。这也激励着我去追求自己的幸福和梦想。”颜青说。

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