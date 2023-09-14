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2023“汉字缘”国际故事大会特等奖

李昊瑞：“吾心安处便是家”

2023年09月14日22:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

摘得2023“汉字缘”国际故事大会决赛特等奖桂冠的李昊瑞来自尼日利亚，是上海外国语大学的一名留学生。可初到中国的他，却也曾带着“偏见”。

他说：“中国人合餐用筷子夹菜，与我们的分餐不同。”

——可当朋友邀他家中做客，餐桌上总会多出几双“公筷”，朋友怕他吃不饱，用“公筷”不停往他碗里夹菜；

他说：“中国人见面打招呼，没有‘hei my friend’，也不碰拳击掌；就像装在套子里的人，说不上冷淡，但也与热情无关。”

——可当他迷失在上海地铁站，未曾相识的中国人看出他的窘迫，即使一只脚已迈进车厢，还是会转过身朝他走来，简单询问后带领他来回穿梭、抵达，目送他迈上车厢。还来不及道谢，那人早已消失在晚高峰的人潮中。

他说，曾经以为的中国人“冷漠”，那只是一种偏见。

多数中国人慢热，他们就像一个砂锅，要慢慢地煨，需要一点点耐心；  “君子之交淡如水”，一开始虽然不够热烈，但却如水一般，涓涓而流，喝起来还有点甜；

如今在上海，他有了一个小小的家，舍友们就是家人，他们一起学习中文，一起在街头巷尾探索美食，彼此分享，互相关心；

但后来他才明白，中国人所谓的家园，还有更大的内涵，“修身、齐家、治国、平天下”，这是大家；

如今的李昊瑞早已把上海当做了第二个家，亲切称呼中国人为“我的家人们”。因为，这儿的一切给了他安全感、归属感；

——“吾心安处便是家”。

(责编：艾雯、常红)

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