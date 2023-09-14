新华社突尼斯9月13日电 热点问答：飓风“丹尼尔”对利比亚影响几何

新华社记者潘晓菁

飓风“丹尼尔”10日在利比亚东部地中海沿岸登陆，对利比亚东部地区造成严重影响。其中，德尔纳市及周边地区受灾情况最为严重，该市沿海街区几乎被洪水淹没，造成大量人员伤亡。目前利比亚东部灾情如何？最新救援进展如何？为何官方发布的伤亡数据混乱？

当前灾情如何

利比亚民族团结政府地方治理部一名工作人员告诉新华社记者，因飓风引发的洪水对德尔纳市及周边地区造成巨大破坏，大量人员遇难，还有很多人在洪水中失踪，“不断有遗体从不同地点被打捞起来”。

利比亚民族团结政府卫生部12日说，“丹尼尔”已在东部城市德尔纳、贝达和舍哈特造成大量人员伤亡，其中在德尔纳市造成约2300人死亡、另有约5000人失踪。

同一天，利比亚国民代表大会任命的内政部门发言人穆罕默德·拉穆沙在社交媒体上说，“丹尼尔”已在德尔纳市造成超过5300人死亡。

救援进展如何

利比亚总统委员会主席曼菲11日宣布，遭受洪灾的利比亚东部三个城市德尔纳、贝达和舍哈特为灾区，同时呼吁国际社会向灾区提供援助。

灾情发生后，来自利比亚各地的应急救援队已陆续抵达德尔纳市，利比亚民族团结政府卫生部已向东部派遣130多辆救护车、14吨紧急医疗物资和数十名医疗专业人员。来自国际社会的救援物资也从12日开始，陆续抵达利比亚东部班加西机场。

中国驻利比亚大使馆工作人员13日向记者证实，中国政府也正在协调有关援助工作。

为何伤亡数据混乱

在此次利比亚飓风灾难中，有关灾情信息发布混乱，伤亡数据出入较大，这是由利比亚当前政治分裂局面导致的。

2011年3月，美国及其盟友发起对利比亚政府军的空袭，帮助利反对派推翻卡扎菲政权，利比亚随后陷入长期内乱。得到联合国承认的利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，利比亚国民代表大会则与“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区，双方在利比亚境内形成割据对峙之势。

此次飓风灾害发生在东部沿海地区，为国民代表大会和“国民军”控制区域。受道路损毁等因素影响，民族团结政府人员无法在第一时间赶赴事发地。因此，此次灾情出现了发布数据不一致的情况。

利比亚民族团结政府总理德拜巴12日表示，等救援工作完成后才能最终确认伤亡人数。

(责编：贾文婷、徐祥丽)