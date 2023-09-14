人民网讯 第19届亚洲夏季运动会将于9月23日至10月8日在浙江杭州举行。随着距离开幕日越来越近，国际社会纷纷将目光投向杭州，对这一亚洲体坛盛会展现出期待。

《中东报》表示，亚奥理事会亚运会部主任法尔曼认为即将在中国杭州举行的亚运会将会鼓舞人心。法尔曼在近日杭州举行的亚运会技术代表大会上表示，“这是新冠大流行后的第一届亚运会，因此将为亚洲人民发挥独特、鼓舞人心的重要作用。”

美联社报道指出，杭州亚运会吸引了比奥运会还要多的运动员参赛，其规模之大无与伦比。

卡塔尔《祖国报》说，卡塔尔奥委会秘书长对第19届亚运会成功举办表示有信心，称相信中国朋友有能力举办一届精彩的亚运会，中国通过组织多场体育赛事积累了丰富的经验，其中最近的一次是去年在北京举行的第24届冬季奥运会。

此外，亚运会电子竞技比赛也受到了外媒的广泛关注。据西班牙媒体esportshispano和eloboostroyal.es报道，杭州亚运会即将成为一场电竞爱好者的盛会。本次赛事包含电子竞技在内的多种体育项目。作为一项新兴的比赛项目，杭州亚运会电子竞技比赛备受关注，旨在促进亚洲国家之间的体育精神和文化交流与合作。亚运会即将汇集最有才华的电子竞技队伍。

意大利媒体Fantasy Teams发表《2023年亚运会：电子竞技奖牌首次亮相》的报道，表示杭州2023杭州亚运会的一大亮点在于本届竞技项目中包括了多个电子竞技项目，且其拥有自己的电子竞技奖牌。

(责编：崔越、常红)