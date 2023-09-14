人民网雅加达9月13日电 （记者李培松）当地时间9月13日上午9时，印度尼西亚总统佐科考察中印尼合作项目雅万高铁，并在哈利姆站乘坐G5901次高铁列车赴帕达拉朗站。印尼海洋与投资统筹部长卢胡特、交通部部长布迪、国有企业部长艾瑞克、内阁秘书普拉莫诺、农业与空间规划部部长哈迪，中国铁路国际有限公司、印尼中国高速铁路公司负责人及中印尼两国参建企业部分现场负责人陪同考察。

印尼总统佐科与雅万高铁乘务员及中印尼嘉宾合影。人民网记者 李培松摄

在哈利姆车站，佐科总统考察了车站建设情况，随后乘高铁列车赴帕达拉朗站考察，并听取了中国铁路国际有限公司董事长鞠国江、印尼中国高速铁路公司董事长德威亚纳关于雅万高铁项目总体建设、运营准备和按运行图行车等情况汇报。

佐科对中印尼两国铁路建设者付出的艰辛努力表示赞赏。他指出，在中印尼参建各方的共同努力下，雅万高铁将于10月初正式商业运营。这是他第一次乘坐雅万高铁列车，感觉很平稳、很舒适，完全感觉不到列车是以 350 公里的时速运行。他希望印尼民众能够更多使用公共交通工具，从10月初开始乘坐雅万高铁，以缓解雅加达到万隆之间的交通压力。

这是佐科总统在其第二个任期内第四次考察雅万高铁，也是第一次乘坐雅万高铁列车。佐科总统此次考察的哈利姆车站位于印尼首都雅加达，站房建筑面积2.6万平方米，设3台6线，可满足最2500人同时候车，高峰每小时发送量为5200人，为雅万高铁全线唯一一座高架站房，也是面积最大的车站。帕达拉朗车站位于西爪哇省万隆市帕达拉朗地区，站房建筑面积9833平方米，设2台4线，可容纳1000人同时候车，高峰每小时发送量为2300人，是雅万高铁全线唯一一座与印尼既有铁路进行换乘的车站，在此可实现高速铁路与普速铁路的无缝换乘。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，最高运营时速350公里，于2018年6月全面开工建设，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头的中印尼施工联合体承建。目前，雅万高铁每日按列车运行图开行8列旅客列车，10月初将正式售票开始商业运营。

项目开通后，雅加达至万隆的旅行时间将大幅压缩，极大改善当地交通状况、带动沿线经济社会发展，对深化中印尼两国务实合作、构建中印尼命运共同体，具有十分重要的意义。

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