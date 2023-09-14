赵婧如

英国《独立报》报道称，英国正在经历上世纪80年代以来最为激烈的罢工潮。英国统计局最新数据显示，从2022年6月起，罢工已导致英国损失相当于400多万个工作日的工时。分析指出，通胀高企、工资停滞叠加裁员导致的就业困境引发罢工潮，暴露英国社会经济深层矛盾。

罢工不断

“自2022年6月英国铁路、海事和运输工人联盟就工资待遇和工作条件问题首次举行罢工以来，英国正在经历一轮数十年未曾有过的大规模跨行业罢工潮，波及交通、医疗、运输、教育、政府部门等多个领域。”《独立报》报道称。

据路透社报道，由于未和资方在薪酬福利方面达成协议，英国铁路、海事和运输工人联盟约2万名成员于9月初再次举行大罢工。今年8月，该联盟已发起过多轮罢工活动，导致铁路系统停摆，影响民众出行。

法新社报道称，代表英国初级医生的工会——英国医师协会8月中旬举行为期4天的大罢工。数万名初级医生暂停工作，走上街头，抗议薪资待遇。英国医师协会表示，初级医生的实际工资过去15年里减少了26%，政府7月宣布加薪6%的最终方案“不合情理”。据路透社报道，英国国家医疗服务体系的高级医生也计划于10月初保守党举行年度会议期间连续罢工3天。

“罢工活动的核心诉求是抗议高通胀与争取更高工资。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所研究员杨芳在接受本报采访时表示，虽然英国政府提出有限度涨薪以及分发补偿金等方案，试图平息罢工潮，但总体来看，涨薪幅度跟不上通胀速度，大多数行业员工仍面临实际收入缩水、生活成本攀升等危机，致使罢工潮此起彼伏。

民众不满

最新数据显示，今年7月，英国通胀率为6.9%，远高于央行2%的目标。此前，英国各项指标刷新历史纪录：今年3月，英国食物和非酒精饮料价格同比上涨19.1%，创45年来新高；今年5月，英国民众储蓄账户支出金额达到1997年来单月最高值。罢工较为集中的公共与准公共服务部门，员工实际工资相比2021年减少9.2%。

美国《基督教科学箴言报》评论称，罢工潮不仅凸显通胀问题，更折射出英国社会不平等问题严重。英国国家统计局调查表明，2022财年英国最贫穷的1/5人口可支配收入中位数下降3.8%，而最富有的1/5人口这一数据则上升1.6%。英国工会联盟研究显示，自2008年国际金融危机以来，银行家的薪酬增长速度是护士的3倍多。

杨芳分析，近年来，受英国“脱欧”、新冠疫情与俄乌冲突等因素叠加影响，英国跨境贸易受到更多限制，融入国际产业链、供应链态势遭受一定冲击。这一方面导致英国政府更加依赖房地产、金融等行业支撑经济发展，社会财富向特定行业集中，普通民众收入增长缓慢，贫富分化加剧；另一方面加剧英国能源、劳动力短缺问题，生产成本上涨、商品服务价格大幅攀升，导致普通民众消费支出增加，许多家庭陷入经济困境，民众不满当前生活现状，不断走上街头抗议。

持续承压

“为应对罢工，英国首相苏纳克曾承诺今年底前实现通胀减半。但目前来看，除了不断加息控制通胀之外，英国政府难以真正解决罢工反映出的经济社会深层矛盾。”杨芳说。

国际货币基金组织预测，高通胀和罢工潮会让英国经济持续承压，英国可能成为2023年七国集团中唯一出现经济萎缩的国家。分析人士指出，以铁路工人罢工为例，英国已形成以伦敦为核心、对周边城市起经济辐射效应的“周末经济”模式，铁路频繁罢工会对伦敦与周边城市的交通服务产生重大影响，导致人员滞留，拖累英国经济表现。

“除了经济因素外，英国的政治生态也让解决罢工问题变得更加复杂。”杨芳分析，当前，执政党保守党的民意支持率跌至24%，陷入历史低谷，大幅落后反对党工党45%的支持率。面对明年英国大选，如果各党派将罢工潮当成批评竞争对手政策失当、治理无方的政治工具，而不是真正协力解决罢工潮背后的社会民生问题，罢工潮可能长期难以平息，各项公共服务反复暂停，民众不满情绪不断激化，将对英国社会秩序与经济发展带来更大冲击。

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