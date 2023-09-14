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不要脸的美西方媒体

2023年09月14日08:22 | 来源：明叔杂谈
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　　（美国《新闻周刊》炒作上海成为“鬼城”，再次印证了那句话——“人至贱则无敌”）

　　1）随着中美博弈日趋激烈，美西方媒体已经彻底撕下了“伪装”，他们背后的资本家集团，以及这些资本家豢养的“舆论打手”（记者、编辑等），直接上阵，变成了美国政府对中国发动“认知战”的工具。我从今年年初就开始发现，美西方媒体涉华报道日益变得偏激、仇华，而且假新闻、假消息满天飞。

　　2）现在，随便在谷歌新闻页面（Google News）上搜一下China这个关键词，就能发现，美西方媒体作为一个整体，已经变成了一个巨大的、相互协调的“造谣工厂”。

　　3）臭名昭著的《纽约时报》，造谣说在夏威夷大火之后，中国故意散布各种虚假信息。但实际上，有关夏威夷大火的各种“阴谋论”，首先是在美国社交媒体平台上广为传播的，包括有人指责这是美国军方在测试定向能武器，还有人怀疑这是因为夏威夷当地政府要强征居民的土地等。这跟中国有什么关系？虽然这些“阴谋论”在微博上也有传播，但是，源头绝对在美国自己的社交媒体上。现在，美国政府处理不好自己国内的灾害及舆情，被全世界网友批判，要来怪中国了？

　　4）这几年影响力已经日薄西山的美国《新闻周刊》，则援引一个名不见经传的网友的帖子，宣称“上海”成了空荡荡的“鬼城”。但凡有点脑子的人，看到过去几个月中国全国各地人山人海的场面，也不会相信这样的鬼话。但是，《新闻周刊》还一本正经地就此写了一篇文章。虽然文章最后也补充了其他网友拍的上海人山人海的照片，但是，这篇文章依然不忘老调重弹，炒作中国经济“不行了”。

　　5）加拿大和英国的媒体在干什么？过去几周，他们要么炒作所谓的“中国间谍案”，要么炒作“中国干涉他们的民主”。我就纳闷儿了，加拿大也好，英国也好，你们是患上了臆想症吧？就你们国家那“熊样儿”，就你们国家在国际舞台上那点可怜的影响力，你们即便是选条狗、选头猪当你们的国会议员、当你们的领导人，我们中国人都一点不关心。“干涉你们的民主”？你们真是太抬举自己了。我们有这时间，能造出多少台Mate 60 Pro来打你们的脸？我们能买多少台Mate 60 Pro来支持华为打你们的臭脸？

　　6）在这次G20峰会上，美国和印度一起“画大饼”，要搞一个“迷你版”的“一带一路”计划，把印度跟中东、欧盟连接起来。这也是这几天一些美西方媒体持续炒作的内容之一。他们惊呼，美国和印度要挑战中国的“一带一路”计划。说实话，这种吹牛皮的话，过去几年，美国政府和美西方媒体说得太多了。你们不是要搞一个几千亿美元的PGII计划吗？现在有什么进展？敢不敢拿出来说说？中国的“一带一路”计划，是真的拿出真金白银，是真的依靠中国强大的基建能力，来改善广大发展中国家的基础设施，为他们的经济发展打下基础。美国也好，印度也好，你们有资金吗？你们有基建的能力吗？美国政府还是先把美国国内扭扭曲曲的铁路修好再说吧。至于说印度，你们的火车什么时候不再“外挂”乘客的时候，再来吹牛也不迟。

　　7）还有一些美西方媒体炒作意大利要退出“一带一路”计划。他们为什么要炒作这个话题呢？因为意大利是整个G7成员中唯一一个加入“一带一路”计划的国家，这真的是打了美国政府的老脸。意大利为什么要加入？这是给中国面子吗？呵呵。我们中国人还需要这样的面子？那是因为意大利几十年来经济一团糟，在欧债危机中政府差点破产，所以才要寻找新的经济发展机会。意大利要加入“一带一路”，我们当然欢迎。如果意大利在美国的胁迫下，最终要退出“一带一路”，这也不是什么大事，天会塌下来？损失的是意大利自己。祝意大利政府在破产的道路上继续狂欢。

　　8）看看美西方媒体在涉华报道上那种完全不要脸、张口就来连篇累牍谎言的样子，我们还能相信老迈的拜登在访问越南时说的话吗？拜登说，美不想遏制中国，美国不想伤害中国。这种在华盛顿那种肮脏的政治文化中浸染了几十年的“老油条”的话，怎么可能当真？一边协调、调动美西方媒体对中国发动高强度的“认知战”，极尽污蔑和攻击中国之能事，一边又假惺惺地表示，不想伤害中国。老拜登真把中国人当三岁小孩了啊？

　　9）面对美西方媒体丧心病狂式的攻击、污蔑，我最痛心的是，中国国内有一些人依然执迷不悟。他们在微信群、在朋友圈，在微博上，在其他互联网平台上，转发各种美西方媒体涉华虚假报道，并且把这些明明是谣言的内容当成“真相”，他们甚至借着这些虚假信息冷嘲热讽，攻击和污蔑自己的国家。“糊涂虫”也罢，“恨国党”也罢，你们被美西方媒体洗脑后的样子，真的是令人作呕。

　　10）我早就说了，美国越是在中美博弈中占不到上风，越是被中国人民用艰苦奋斗、自力更生的精神狠狠打脸，他们就越会利用他们掌控的“舆论机器”，对中国进行各种污蔑和攻击。所以，从某个角度来说，美西方媒体越是不要脸，越是无下限地污蔑中国，越是表明美国在中美博弈中快要“完蛋”了。他们光明正大竞争不过中国，就只能诉诸于撒谎、欺骗、误导等各种“下三滥”手段。他们污蔑中国的势头越猛烈、越疯狂，越说明中国的发展让他们恐惧、让他们绝望。我们该怎么办呢？那就让我们继续踏踏实实做好自己的事情，把中国建设得更好吧；那就让我们继续买光华为的手机，支持华为在这场美国强加给中国人民的“科技战”中，狠狠地打美国政府、美国政客和美西方媒体的脸吧；那就让我们努力，让美国政府的“走狗”——美西方媒体继续去狂吠吧。还是那句话，“听狗叫，我们中国人难道还不敢走路了”？

(责编：赵光霞、卫嘉)

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