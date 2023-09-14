美方所谓“竞争”就是对华进行全方位围堵和无底线遏制打压。美方的错误认知和做法，既是对中美相互依存现实的漠视，更是对两国合作共赢历史的歪曲

近年来，美方在谈论中美关系时言必提“竞争”，仿佛竞争已经成为中美关系的最大主题，甚至是全部议题。从“竞争、合作、对抗”的“三分法”，到“投资、结盟、竞争”的“三点论”，“竞争”主导了美国对华政策的主基调。美方采取的诸多举措充分说明，美方所谓的“竞争”，已成为对华进行全方位围堵和无底线遏制打压的代名词。

中美作为两个大国，在经贸、科技等一些领域存在竞争是正常的。这种竞争应该是公平、合理的，是良性、有规则的，有红线、有禁区，不应无视市场经济规则和国际关系基本准则，更不能将核心利益问题作为竞争工具、挑衅手段。美国以竞争之名动用国家机器打压他国，企图牺牲别国利益甚至阻挡别国发展进步来谋求自身竞争优势，完全背离了竞争的本义，只能暴露出赤裸裸的零和冷战思维。

美方完全没有进行合理竞争的意愿。肆意挥舞制裁大棒，强推“脱钩断链”和所谓“去风险”；出于意识形态偏见，泛化国家安全概念，滥施管制和审查、构筑“小院高墙”；炮制“民主对抗威权”虚假叙事，拉帮结派打造对华“围堵圈”，强迫其他国家选边站队，煽动对抗、破坏和平；在涉及中国政治制度、领土主权等核心利益问题上不断发起挑衅，严重违背国际关系基本准则，严重损害中美关系政治基础。美方不择手段给中方使绊子，其实质是要剥夺中国人民自主选择发展道路的权利，剥夺中国人民追求美好生活的权利，剥夺中国正当发展的权利，剥夺中国实现国家统一的权利，剥夺中国同别国发展正常关系的权利。

美方将竞争视为对华关系的全部，根本原因在于美方的对华认知出现了方向性问题。美方持续将中国定位为“最严峻竞争对手”“最严重长期挑战”“最重大地缘政治挑战”“最重大系统性挑战”“唯一既有意图也有实力重塑国际秩序的竞争对手”，是拿其国强必霸的模板来镜像中国，是用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。从零和思维的视角看世界，分裂、竞争、冲突就成为关键词；从命运与共的视角看世界，开放、合作、共赢就是终极选项。美方的错误认知和做法，既是对中美相互依存现实的漠视，更是对两国合作共赢历史的歪曲，正以危险的方式影响中美关系。新加坡副总理黄循财日前警告，美国对华政策即将成为“世界的大问题”。

中美对全球和平稳定、繁荣发展肩负特殊责任，世界需要总体稳定的中美关系。中美应该从两国共同利益和人类前途命运的高度，看一看谁能把国家治理得更好、让本国人民安居乐业，谁能为全球疫后复苏增长提供更大动能，谁能为应对气候变化提供更多公共产品，谁能为解决地区热点问题提供更好方案，谁能让双方和全球80亿人民共同生存的星球更安全、更和平、更繁荣。

宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。美方应抛弃零和博弈和冷战思维，跳出竞争对抗逻辑，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，同中方相向而行，实现相互尊重、和平共处、合作共赢。只有这样，两国才能相互借鉴，共同进步，共同承担大国应有的国际责任，为全球和平与发展贡献大国智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)