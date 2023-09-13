新华社北京9月13日电

中华人民共和国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯于2023年9月8日至14日对中华人民共和国第三次进行国事访问。访问期间，两国元首在热烈友好的气氛中举行会谈，就中委关系、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同马杜罗总统会见。

二、双方一致认为，自1974年6月28日建立外交关系以来，特别是自2014年7月21日两国建立全面战略伙伴关系以来，无论国际风云如何变幻，中委关系始终不惧风浪、坚如磐石，双边各领域合作取得丰硕成果。

三、基于提升双边关系水平、进一步深化两国各领域合作的共同意愿，并考虑到当前国际和地区形势的深刻变化，双方一致决定将中委关系提升为全天候战略伙伴关系，进一步发挥元首外交的政治引领作用，拓展两国各领域务实合作，加强国际事务战略协作，增进两国人民福祉，共同推动构建人类命运共同体。

四、委方再次热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会和全国两会胜利召开，热烈祝贺习近平主席再次当选中国共产党中央委员会总书记和中华人民共和国主席，高度评价新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择。坚信在习近平总书记领导下，中国共产党和中国人民将在新时代中国特色社会主义事业中不断取得新的伟大成就。

五、中方再次热烈祝贺委内瑞拉统一社会主义党第五次全国代表大会胜利召开，热烈祝贺马杜罗总统再次当选委统社党主席。尊重委内瑞拉人民选择符合本国国情的发展道路，支持委内瑞拉政府和人民为维护国家稳定、发展与和平所作的努力。

六、中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友、共同发展的好伙伴、战略协作的好战友。双方重申在彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方坚定支持委方，在解放者西蒙·玻利瓦尔遗志指引下，维护国家独立、主权、民族尊严、社会经济稳定和自决权。委方重申恪守一个中国原则的坚定立场，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。双方一致同意坚决反对任何外部势力以任何借口干预本国内政，反对任何势力借台湾、涉港、涉疆、涉藏、南海、人权等问题干涉中国内政。

七、双方认为有必要共同努力维护和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，并承诺继续一道努力维护以国际法和国际关系基本准则为基础的国际秩序、以联合国和其宪章宗旨和原则为核心的国际体系，反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子。委方感谢中方参与“捍卫《联合国宪章》之友小组”，并承诺将继续与中方一道，致力于构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，共同促进世界和平与发展，巩固多中心、多极化世界，携手推动构建人类命运共同体。

八、委方热烈欢迎并坚定支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议。双方忆及在2018年9月签署的共建“一带一路”谅解备忘录，高度评价两国在共建“一带一路”框架下取得的丰硕成果，愿持续深化共建“一带一路”合作。双方愿在签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与委内瑞拉玻利瓦尔共和国经济财政和外贸部关于共同加快编制共建“一带一路”合作规划的谅解备忘录》的基础上，加快签署中委共建“一带一路”合作规划文件。

九、委方高度赞赏并支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中方赞赏委方率先加入“全球发展倡议之友小组”。双方同意进一步加强在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议框架内的合作，以实现更强大、更持续、更平衡的全球发展。

十、双方一致认为，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中委同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张。双方积极评价两国在国际组织和多边机制中的战略协作，将在国际事务中继续坚定相互支持。

十一、委方重申对加入金砖国家的兴趣，委作为可靠能源供应国、世界上最大石油和第四大天然气储量国，可为该机制能源议程作出重要贡献。中方欢迎委方加入金砖国家的积极意愿，支持委方为实现这一目标所作努力。

十二、委方高度赞赏中方为支持全球南方国家发展、促进世界经济增长、创造经济治理新实践所作努力，愿加入新开发银行等金融机构和融资合作倡议。同样，委方也将继续支持人民币国际化。

十三、双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合人民需求的民主和人权发展道路。反对任何国家滥用民主价值，借口维护民主、人权干涉主权国家内政，挑动世界分裂对抗，反对将人权问题政治化、工具化和双重标准，反对将自身意志和标准强加于别国。

十四、非法强制单边制裁严重违反国家主权平等、不干涉内政等国际法基本原则，严重损害了委内瑞拉人民的生存权、发展权与和平权。中方坚定支持委内瑞拉人民捍卫国家主权、反对外部制裁的正义斗争，反对个别国家以任何借口对委实施非法强制单边制裁和所谓“长臂管辖”，反对任何政治霸凌行径，反对军事干涉或以武力相威胁。

十五、双方一致认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持。委方高度赞赏并坚定支持中方有关提议。双方呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。

十六、双方高度评价于2023年9月13日召开的中国－委内瑞拉高级混合委员会第十七次会议。一致同意继续发挥高委会规划、指导、落实两国合作的机制性作用，深化双边各领域务实合作。

十七、双方将继续推进和深化在能源、金融、经贸、投资、矿业、农业、基础设施、通信、数字经济等领域合作，坚持互利友好，造福两国人民。双方欢迎两国有关部门签署《关于进一步加强经济发展领域交流合作的谅解备忘录》、《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》、《关于开展可持续发展合作的谅解备忘录》、《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》。委方高度评价中方在经济特区建设和脱贫攻坚等方面取得的巨大成就，中方愿支持委方经济特区建设。中方赞赏委方积极参与进博会、广交会和服贸会，支持委方企业更多参加在华举行的经贸展会。双方同意进一步发展双边贸易，丰富贸易商品种类。

十八、经过共同努力，中委双方已完成《相互促进和保护投资协定》谈判。双方同意尽快完成协定签署和生效工作，尽早惠及双方投资者。委方重申欢迎中国企业和投资者扩大对委投资，充分发挥现有法律框架有利条件。

十九、双方同意深化两国立法机构及下设各专门委员会、友好小组之间交往与合作，进一步加强立法和治国理政经验交流。同意加强两国地方交流合作，进一步深化业已建立的友好省州关系。同意推动更多地方省市发展友好关系。

二十、双方同意进一步加强文化、教育交流，推动两国主流媒体和教育机构交流与合作，密切中委社会和文化联系。同意进一步为委来华留学生提供便利，欢迎两国有关部门续签教育交流执行计划，同意进一步便利两国人员往来、中文教育在委发展、扩大旅游交流。委方赞赏中方将委内瑞拉列入恢复出境团队旅游国家名单。

二十一、双方忆及在“委星一号”通信卫星、“委遥一号”和“委遥二号”遥感卫星项目中取得的成就，同意进一步深化航天领域合作，在联合国外空委等平台加强协调，促进公正、合理的外空全球治理。中方欢迎委方加入国际月球科研站合作，双方高度赞赏关于航天领域合作的框架协定的签署，愿通力协作，共同推动通信和遥感卫星、月球与深空探测等领域合作项目进展，促进两国航天能力提升和国民经济发展。

二十二、双方同意进一步加强航空领域合作，欢迎两国有关部门签署航空运输协定，鼓励两国航空公司根据市场原则适时开辟中委航线航班。

二十三、双方注意到关于气候变化的共同关切，将根据共同但有区别的责任原则，推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的全面有效实施，同意推动环保合作，应对气候变化和生物多样性流失。中方将加快推进援委水资源保护物资项目。双方欢迎亚马孙合作条约组织成员，以基于科学技术和保护该地区居民福祉为核心出发，制定保护亚马孙和该地区可持续发展的共同政策所作持续努力。

二十四、委方衷心感谢中方在新冠疫情时期向委方提供的抗疫支持。中国疫苗、医疗物资和中方医疗队在委抗击新冠疫情中发挥了关键作用，为数百万委民众的生命得到拯救作出重要贡献。双方同意通过分享经验和技术，促进两国卫生健康合作。

二十五、双方一致认为，数据安全攸关各国安全与经济社会发展，委方积极评价中方提出的《全球数据安全倡议》，愿推动制定全球数字治理规则。

二十六、双方高度评价中拉论坛对推进中拉关系的重要作用。双方愿就中拉论坛事务加强沟通和协调，推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远。中方高度评价委方在拉美和加勒比地区事务以及促进中拉合作持续发展中所发挥的积极作用。

二十七、双方支持拉美和加勒比地区为无核区，反对日本核污染水排海。

二十八、双方一致同意举办系列活动，庆祝2024年中委建交50周年。

二十九、两国元首对双方在此访期间签署的一系列成果文件表示满意。

三十、双方认为，马杜罗总统此访取得圆满成功，对深化中委全天候战略伙伴关系、推动新时代中拉命运共同体具有重大意义。马杜罗总统衷心感谢习近平主席以及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待，欢迎习近平主席适时对委进行国事访问。

(责编：袁勃、赵欣悦)