新华社东京9月13日电 日本首相岸田文雄13日改组内阁并调整自民党高层人事，这是岸田继去年8月之后第二次改组内阁。

分析人士指出，岸田试图通过此举打造改革形象、维护政权稳定，以扭转内阁支持率下滑的颓势。但从重要职位留任名单和派系力量分配来看，新内阁实质并无太大改观。专家认为，此举从长远看并没有提升内阁支持率的利好因素。

内阁大改组

根据最新公布的新内阁成员名单，包括外务大臣、防卫大臣在内的13名内阁成员更换，内阁官房长官松野博一、财务大臣铃木俊一、经济产业大臣西村康稔、经济安全保障担当大臣高市早苗、数字大臣河野太郎以及来自公明党的国土交通大臣齐藤铁夫等6名内阁成员继续留任。防卫大臣木原稔、总务大臣铃木淳司等11人为首次入阁。

本次内阁改组一大特点是女性阁僚人数大幅增加。除由前法务大臣上川阳子担任外务大臣、高市早苗留任经济安保担当大臣外，加藤鲇子、土屋品子和自见英子3位女性国会议员首次入阁，女性阁僚人数增至5人，与迄今内阁女性成员最多纪录持平。

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

从内阁成员所属派阀来看，自民党第一大派阀安倍派和第二大派阀麻生派阁僚人数最多，均为4人；第三大派阀茂木派有3人，岸田派和二阶派各两人。

13日上午，自民党总裁岸田文雄还对党内高层人事进行微调。四大要职中的干事长茂木敏充、政务调查会长萩生田光一继续留任，原选举对策委员长森山裕转任总务会长，起用前首相小渊惠三之女小渊优子接任选举对策委员长。有日本媒体认为，岸田此举意在维持自民党内派系力量平衡，牵制潜在竞争对手，为明年9月自民党总裁选举做准备。

支持率糟心

日本媒体认为，岸田这次改组，意在提振近来不断下滑的内阁支持率。日本多家媒体民调结果显示，8月岸田内阁支持率维持或刷新内阁成立以来最低水平。

依据日本《每日新闻》民调结果，岸田内阁支持率8月跌至26%，连续两个月低于30%。时事社、共同社和日本广播协会的8月民调均显示，岸田内阁支持率为历史最低水平，其中时事社为26.6%，其他两家同为33%。

这是8月16日在日本东京新宿一商场拍摄的货架。新华社记者张笑宇摄

究其原因，首先，岸田内阁应对物价上涨措施不力，引发民众强烈不满。依据日本政府部门数据，7月份日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数同比上涨3.1%，连续11个月超过3%。扣除物价上涨因素后，6月份日本实际工资收入同比下降1.6%，为连续15个月同比减少。日本执政党内部担心，如不采取追加对策，“将失去更多支持”。

其次，“个人编号卡”制度问题频出，令民众质疑岸田内阁的执政能力。日本政府推行这项制度，旨在推动政府服务数字化。个人编号卡除用于核实认证身份，还能绑定公共资金领取账户和健康保险证。然而，推行过程中接连曝出绑定错误等重大问题，引发民众对隐私外泄等问题的忧虑。

此外，内阁丑闻不断，再加上岸田内阁坚持将福岛第一核电站核污染水排海，在日本国内引发巨大争议，导致其支持率持续走低。

8月24日，日本民众手持“不要将污染水扔进大海”等标语在东京电力公司总部前集会，抗议日本政府和东电公司无视民意启动核污染水排海。新华社记者杨光摄

日本前外务省高级官员孙崎享认为，岸田此举从长远看并没有提升内阁支持率的利好因素。

日本山口大学名誉教授纐缬厚指出，岸田政权上台之初向公众承诺的“倾听能力”是虚假的，其背靠美国对华强硬而非敞开胸襟与中国解决问题的外交姿态也是本末倒置。如果岸田政权的内政外交不从根本上改变这种姿态，政权运营将会进一步陷入困境。（记者：姜俏梅；视频：李光正、张伊伊；剪辑：陈丹；编辑：刘健、王鑫方、王丰丰、张代蕾）

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