新华社北京9月13日电（国际观察）你弹我 我弹你——且看美国两党的“弹”“指”神功

新华社记者宋盈 朱瑞卿

美国当地时间12日，美国国会众议院议长、共和党人麦卡锡宣布，他已要求众议院相关委员会对总统拜登启动正式弹劾调查。白宫发言人伊恩·萨姆斯当天在社交媒体上否认对拜登的相关指控，批评共和党人此举是“最糟糕的极端政治”。

近年来，美国政坛频频刷新历史，党争持续升级，总统遭弹劾接二连三，相互指责更是家常便饭。此前，共和党籍前总统特朗普在任内连续两次遭到由民主党人控制的众议院弹劾。而今，众议院控制权易手共和党人后，则轮到民主党籍总统拜登面临弹劾调查。

分析人士指出，美国政坛长期深陷党争旋涡。随着2024年大选竞选活动不断推进，民主、共和两党的相互攻讦愈演愈烈，指责和攻击目标直指拜登、特朗普等主要竞选人，美国政治撕裂已走向极化，美式民主的内部腐烂暴露无遗。

结果不重要，“弹”就是了

麦卡锡12日表示，众议院共和党人在有关拜登之子亨特·拜登海外交易的调查中，发现拜登总统的行为涉嫌“滥用权力、阻碍（司法）和腐败”，众议院将就此进一步展开弹劾调查。

弹劾调查是弹劾总统之前的程序步骤。按照有关程序，众议院完成弹劾调查后，如果认定总统存在违法行为，应当形成一份弹劾条款，对总统提起指控。依照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还须得到三分之二以上参议员支持。

2019年，由民主党人掌控的众议院表决通过两项针对总统特朗普的弹劾条款，正式指控他滥用职权和妨碍国会。此次弹劾于2020年2月被当时由共和党掌控的参议院拦下。特朗普又在2021年卸任前夕因国会大厦骚乱遭遇第二次弹劾，参议院当时由民主党控制，但因支持人数不足三分之二而作罢。

民主党人回应称，共和党此举是为了转移公众视线，让人们不再关注众议院难就政府财政预算达成一致的困局，同时减轻特朗普因受到刑事指控面临的司法压力，企图让弹劾成为影响拜登竞选连任的巨大障碍。参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默直接将弹劾调查斥为“可笑之举”。

罕见变为寻常

回顾过去，弹劾总统在美国近250年的历史中非常罕见，被美国有线电视新闻网称为“惊天动地的时刻”。

在特朗普之前，美国第17任总统安德鲁·约翰逊和第42任总统比尔·克林顿分别于1868年和1998年遭国会众议院弹劾，但均未被参议院定罪和罢免。1974年，美国第37任总统理查德·尼克松在国会众议院就针对他的弹劾条款进行表决前宣布辞职。

但近年来，如国会共和党籍参议员莉萨·穆尔科斯基所说，弹劾总统的门槛变得越来越低。

美国政客们开展党争已不再满足于在移民、医保、堕胎等议题上较量，也不再是围绕某个政府职位展开争夺，而是将矛头直接对准总统之位。

弹劾被两党政客轮流使用，成为攻击对方的政治利刃。曾遭遇弹劾威胁的特朗普如今尽管自身面临多项刑事起诉，但在今年7月的竞选活动上还呼吁国会共和党人调查拜登。

国会共和党籍众议员唐·培根说：“我们不能将弹劾作为攻击每一位总统的武器。”但事实上已是如此。

进入“永久弹劾时代”

“弹劾威胁是否已经成为新常态？”美国《一周》周刊发出疑问。美国《华盛顿邮报》给出的回答是：“永久的总统弹劾时代已经到来。”

分析人士指出，弹劾沦为两党相互讨伐的工具，体现出美国政治生态已发生深刻变化。政客们为捞取政治筹码，将民众利益抛之脑后，不断加大对政治对手的攻击和抹黑，所用手段不断突破下限。如今，华盛顿每天充斥着指责和争吵，政治撕裂日益加剧，整个政治体系正走向更大的失败。

美国新闻网站阿克西奥斯刊文指出，如果弹劾失去禁忌，成为另一种对选举和筹款产生影响的党派工具，这一制度的作用将会被削弱，将进一步导致共和、民主两党的分化。

美国有线电视新闻网报道也认为，人们感到，这次针对拜登的弹劾更像是美国病态政治的不可避免的后果。

美国《华盛顿邮报》网站的评论文章则指出，在美国这样一个越来越难以寻找共同立场的国家，许多美国人却可以在这个问题上看法一致：美国的政治体系已经崩溃。

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