新华社北京9月13日电 美国国会共和党籍众议长凯文·麦卡锡12日宣布，已要求众议院相关委员会启动对民主党籍现总统约瑟夫·拜登的弹劾调查。

据媒体分析，麦卡锡此举旨在安抚共和党内要求严查拜登的强硬保守派，可能会影响共和、民主两党2024年大选选情。

政治盘算

麦卡锡12日在国会宣布，众议院共和党人调查拜登出任副总统期间其子亨特·拜登的海外交易，已就拜登家族“描绘出一幅腐败文化图景”，“这些指认涉及滥用权力、妨碍司法和腐败”，他已指示众议院监督与问责委员会牵头“启动正式弹劾调查”。

众议院司法委员会和筹款委员会也将参与弹劾调查。

路透社报道，麦卡锡援引证据时不包括拜登本人的不当行为。美国《纽约时报》分析说，麦卡锡作此宣布，似乎为众议院调查人员就拜登及其家族成员的银行记录发出传票扫清障碍。

多家外媒指出，麦卡锡此举属“单方面”行动，未诉诸众议院全体表决。《华盛顿邮报》报道，麦卡锡就此回应时搬出民主党籍前众议长南希·佩洛西所创先例，称她2019年宣布启动对时任总统唐纳德·特朗普弹劾调查时，也未诉诸全院表决。

按照路透社的说法，众议院全体表决并非弹劾程序的必要环节，但会增强弹劾的合法性。

多名知情人士向《华盛顿邮报》披露，麦卡锡团队近期调查显示，如果诉诸全院表决，启动弹劾调查无法赢得过半票数。路透社则分析，多达20名共和党籍众议员反对弹劾调查，而共和党阵营在本届众议院对民主党阵营的席位优势仅10席。

知情人士还披露，麦卡锡单方面宣布弹劾调查，还有保护本党众议员的盘算，特别是那些来自2020年总统选举时拜登获胜选区的共和党议员。共和党高层不想让他们过早留下反对拜登的投票记录。

内争外斗

多家外媒报道，麦卡锡宣布启动弹劾调查，是面临来自本党内部特别是强硬保守派党团“自由核心小组”的压力。这些众议员认定，麦卡锡没有遵守他今年1月初艰难赢得众议长选举时就削减联邦政府预算所做承诺，要求麦卡锡在带领众议院审议拨款法案时满足他们的诉求，甚至不惜让联邦政府在本月底2023财政年度结束时“关门”。

《纽约时报》报道，佛罗里达州共和党人马特·盖茨在麦卡锡12日讲话数分钟后便批评众议长，称其弹劾讲话缺乏严肃策略，呼吁共和党同僚阻止临时性拨款法案通过。

除了预算之争，按《纽约时报》说法，共和党强硬保守派还对特朗普两次遭弹劾以及眼下面临多起刑事诉讼耿耿于怀，敦促麦卡锡加大对拜登施压力度。

然而，也有共和党人表示，弹劾总统须达到“严重政治罪行和轻微不当行为”的门槛，他们需要看到调查人员把拜登与儿子亨特的海外交易直接关联，然后才能支持弹劾调查。

府院民主党人12日纷纷发声批评麦卡锡。白宫发言人伊恩·萨姆斯批评共和党人启动弹劾调查是“最糟糕的极端政治”；参议院多数党领袖查克·舒默说弹劾调查“荒唐”；众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯誓言将制定辩护方案，回击全部指认。

路透社推断，众议院今后数月将举办弹劾调查听证会，可能干扰避免政府“关门”的努力，同时可能为2024年总统选举“增压”。

特朗普和拜登都将参加明年总统选举。

路透社认为，尽管原本罕见的弹劾程序如今已是司空见惯——比如特朗普两度受此“待遇”，但从未有美国总统因弹劾程序下台，众议院即便通过针对拜登的弹劾条款，也几乎不可能在民主党掌控的参议院获得三分之二以上支持。（海洋）

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