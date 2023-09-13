新华社北京9月13日电（记者刘华）9月13日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的委内瑞拉总统马杜罗举行会谈。两国元首宣布，将中委关系提升为全天候战略伙伴关系。

习近平指出，中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友、共同发展的好伙伴。近年来，中委两国都走过了极不平凡的发展历程，双方在国际风云变幻中相互支持，结下了“铁杆”情谊。中方始终从战略高度和长远角度看待发展同委内瑞拉关系，坚定支持委方维护国家主权、民族尊严、社会稳定的努力，坚定支持委方反对外部干涉的正义事业。中委建立全天候战略伙伴关系，符合两国人民共同期待，顺应历史发展大势。双方要推动中委战略合作结出更多硕果，给两国人民带来更多福祉，也为世界和平和发展注入更多正能量。

习近平介绍了中国改革开放特别是经济特区建设有关情况，指出改革开放是中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定当代中国命运的关键一招，中国珍惜这一过程中取得的宝贵经验，将继续把改革开放推向前进。没有任何势力能够阻挡中国发展进步的步伐。中方愿同委方坚定支持彼此探索符合本国国情的发展道路，加强治党治国理政经验交流，支持委方兴办经济特区，愿同委方分享有关经验，帮助委方推进国家建设。

习近平指出，明年是中委建交50周年，双方要予以隆重庆祝。中方愿同委方密切人文交流，支持在委开展汉语教学、办好孔子学院，加强媒体交流，讲好中委友好故事。双方要认真落实中委高级混合委员会第十七次会议取得的成果，加强下阶段各领域务实合作。中方愿扩大进口委内瑞拉优质特色产品。祝贺委内瑞拉成为美洲首个加入中国发起的国际月球科研站合作的国家。双方要在联合国、“77国集团和中国”等多边机制中密切配合，和其他发展中国家加强团结合作，共同维护联合国宪章宗旨和原则，维护广大发展中国家共同利益。中方高度重视中拉关系发展。明年是中拉论坛成立10周年。中方愿同委内瑞拉等地区国家一道，促进中拉整体合作，共建中拉命运共同体。

马杜罗表示，在习近平主席领导下，中国已经成为致力于全人类和平、发展与福祉的伟大国家，也是推动多极化新世界的重要引擎。我此次访华期间所见所闻无不充分展现着中国的进步和力量，我要向中国共产党取得的伟大成就表示衷心祝贺。委中两国友谊深厚，合作成果丰硕，两国关系堪称全球南方国家关系的典范。委内瑞拉人民衷心感谢中国政府和人民在委遭受非法单边制裁和新冠疫情多重困难时提供的宝贵支持和帮助。正是得益于中国兄弟的帮助，委内瑞拉人民经受住了考验，在国家经济建设事业中取得了不凡的成就。当前委国家发展和委中关系都处于重要时期，我对中国进行国事访问并同习近平主席一道宣布将委中关系提升为全天候战略伙伴关系具有历史意义，必将开启委中关系新时代。委方愿学习借鉴中方建设经济特区的经验，深化两国农业、投资、教育、旅游等领域务实合作。委方积极支持共建“一带一路”，支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方密切在联合国、金砖机制等多边框架内的沟通协作，维护多边主义和发展中国家正当利益，推动构建人类命运共同体。委方愿为促进拉共体同中国关系进一步发展发挥积极作用。

会谈后，两国元首共同见证签署共建“一带一路”、经贸、教育、旅游、科技、卫生、航天、民航等领域多项双边合作文件。

双方发表《中华人民共和国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为马杜罗举行欢迎仪式。

马杜罗抵达时，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中委两国国歌，天安门广场鸣放21响礼炮。马杜罗在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

习近平夫人彭丽媛和马杜罗夫人弗洛雷斯陪同参加欢迎仪式。当晚，习近平和彭丽媛在人民大会堂金色大厅为马杜罗和弗洛雷斯举行欢迎宴会。

王毅参加上述活动。

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