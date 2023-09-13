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“不见外”的潘维廉与“石榴籽”师生走进新疆，见证新疆发展成就

揭上锋
2023年09月13日18:44 | 来源：人民网-国际频道
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“很喜欢热情好客的你们，以及这里悠久的文化和绝美的风景，期待下一次还能再来新疆！”在乌鲁木齐的国际大巴扎，“不见外”的潘维廉和维吾尔族青年伊木兰在一块刻着“我在新疆大巴扎等你”的木牌前合影。

潘维廉和维吾尔族青年伊木兰“打卡”大巴扎。主办方供图

潘维廉和维吾尔族青年伊木兰“打卡”大巴扎。主办方供图

今年暑期，“不见外”的潘维廉教授和厦门大学“石榴籽·新疆行”重点实践队走进新疆，见证新疆发展成就。这是潘维廉来到中国35年来，第一次来新疆，也是2019年潘维廉重走中国两万公里之后的又一次两万公里之行。

厦门大学“石榴籽·新疆行”实践队由汉族、维吾尔族、哈尼族、壮族、土家族等民族师生组成，潘维廉作为实践队指导老师之一，与师生们共同走过天山南北的乌鲁木齐、昌吉自治州、库车、喀什地区等。在新疆大学，潘维廉把《我不见外》赠送给新疆大学师生，鼓励新疆大学和厦门大学师生增进交流。在八路军驻新疆办事处旧址，潘维廉被维吾尔族小小志愿讲解员艾迪娜震撼到。“非常自信，非常可爱，非常流利！”了解到艾迪娜刚读四年级，见到外国友人也不陌生和害羞，潘维廉不禁赞叹新疆的少年非常棒。

潘维廉和志愿讲解员纪念合影。主办方供图

潘维廉和志愿讲解员纪念合影。主办方供图

这次新疆之行，潘维廉和实践队师生在区域民族研究的学术重镇交流思想，到人流如织的国际大巴扎感受人间烟火，到各地博物馆追溯民族团结的文化渊源，深入克孜尔千佛洞聆听丝绸之路的历史回响。他和第一次到新疆的师生一样，为新疆独具特色的历史文化、丰富多彩的自然风光、热情好客的牧民群众所折服。

潘维廉和实践队师生在昌吉州博物馆合影。主办方供图

潘维廉和实践队师生在昌吉州博物馆合影。主办方供图

“我也想有一所这样的院子。”在一户维吾尔族牧民开的农家小院就餐时，潘维廉在瓜果满园的葡萄树下，边吃西瓜边和大家聊起了他走过的地方。潘维廉说，他走过世界上的很多国家和地区，最爱还是中国，因为中国的文化灿烂悠久、中国的人民热情好客。无论是城里还是乡下，新疆人民的幸福感、获得感、安全感，都挂在了每个人的笑脸上。

潘维廉和维吾尔族创业青年合影。主办方供图

潘维廉和维吾尔族创业青年合影。主办方供图

“这是我第一次来新疆，我见证了祖国最西北辽阔大地上人民的安居乐业，收获满满。”来自云南红河的哈尼族学生深受鼓舞。从东海之滨到天山脚下，从北疆至南疆，潘维廉和“石榴籽”们共同见证新疆发展成就。

(责编：常红)

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