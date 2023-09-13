新华社符拉迪沃斯托克9月13日电（记者陈畅 曹阳）第八届东方经济论坛框架下的“俄罗斯-中国”商务对话12日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。中俄双方代表就推动两国经贸合作结构多元化、加强两国在远东投资和产业合作等问题进行了探讨，呼吁推动两国经贸合作进一步提质升级。

俄罗斯远东和北极发展部长切昆科夫在视频致辞中说，中国是俄罗斯在远东地区最大的合作伙伴，在双方共同努力下，双边贸易发展迅速。近年来，包括同江-下列宁斯阔耶界河铁路桥、中俄黑河-布拉戈维申斯克界河公路大桥等在内的项目投入使用后，两国之间的货物运输能力明显提高。

中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使刘雪松说，近年来，中俄远东贸易投资合作增长，中俄跨境运输合作取得积极进展，中俄“东北-远东”等合作机制高效运转。他呼吁双方企业家加强互动和沟通，建立长期合作与交流机制，加强各领域务实合作。

俄罗斯中国总商会会长周立群认为，中俄加强务实合作已经成为趋势。双方互联互通项目惠及民生，两国地方合作热情很高。两国企业家将共同探寻解决问题的路径，推动双边经贸合作在规模和质量上实现新突破。

为加强同亚太地区国家的关系，从2015年起，俄罗斯在远东地区举办东方经济论坛。第八届东方经济论坛于9月10日至13日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，论坛主题为“走向合作、和平与繁荣”。

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