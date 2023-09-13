新华社东京9月13日电（记者姜俏梅）日本首相岸田文雄13日改组内阁并调整自民党高层人事，这是岸田继去年8月之后第二次改组内阁。

根据最新公布的新内阁成员名单，包括外务大臣、防卫大臣在内的13名内阁成员更换，内阁官房长官松野博一、财务大臣铃木俊一、经济产业大臣西村康稔、经济安全保障担当大臣高市早苗、数字大臣河野太郎以及来自公明党的国土交通大臣齐藤铁夫等6名内阁成员继续留任。防卫大臣木原稔、总务大臣铃木淳司等11人为首次入阁。

本次内阁改组一大特点是女性阁僚人数大幅增加。除由前法务大臣上川阳子担任外务大臣、高市早苗留任经济安保担当大臣外，加藤鲇子、土屋品子和自见英子3位女性国会议员首次入阁，女性阁僚人数增至5人，与迄今内阁女性成员最多记录持平。

据统计，新内阁成员平均年龄63.5岁，按照组阁流程，在皇宫举行内阁成员认证仪式后，新内阁将于当晚正式成立。

13日上午，自民党总裁岸田文雄还对党内高层人事进行微调。四大要职中的干事长茂木敏充、政务调查会长萩生田光一继续留任，原选举对策委员长森山裕转任总务会长，起用前首相小渊惠三之女小渊优子接任选举对策委员长。有日本媒体认为，岸田此举意在维持自民党内派系力量平衡，牵制潜在竞争对手，为明年9月自民党总裁选举做准备。

受物价高涨、“个人编号卡”制度问题频出等因素影响，日本多家媒体民调结果均显示，8月岸田内阁支持率维持或刷新内阁成立以来最低水平。分析人士指出，岸田希望借助内阁改组为民众带来执政新气象，提升支持率并借机维持和巩固党内政治基础，为明年寻求连任铺路。但从重要职位留任名单和派系力量分配来看，新内阁实质并无太大改观，能否有效提升支持率还有待观察。

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