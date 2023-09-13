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盖茨基金会呼吁全球努力降低母婴死亡率

2023年09月13日18:26 | 来源：新华社
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　　新华社洛杉矶9月12日电（记者谭晶晶）比尔及梅琳达·盖茨基金会12日发布的一份报告说，全球应大规模推广7项有关孕产妇和新生儿健康的创新和做法，这些努力如能惠及最有需要的人，到2030年将可挽救200万母婴生命。

　　报告说，自2016年以来，全球在降低孕产妇死亡率方面的进展停滞不前，包括美国在内的一些国家孕产妇死亡率甚至逐渐上升。全世界每天有近800名女性死于分娩。尽管自2010年代中期以来，5岁以下儿童的死亡人数持续下降，但婴儿出生后的第一个月仍然是最危险的，新生儿死亡人数占目前所有5岁以下儿童死亡人数的近一半。据估计，74%的儿童死亡发生在出生后的第一年。

　　报告提出的7项促进孕产妇和新生儿健康的创新和做法包括：采取整合干预措施，减少产妇产后出血的发生；给母乳中添加新型益生菌补充剂——双歧杆菌，以防止婴儿营养不良；孕妇摄入多种微量营养素补充剂，以提高婴儿存活率；为需要的孕妇提供单次静脉注射铁剂，以预防或治疗孕期贫血；给有早产风险的孕妇使用产前皮质类固醇，以加速胎儿肺部成熟；给孕妇使用阿奇霉素，减少怀孕期间感染并防止发展为败血症；通过人工智能便携式超声技术监测高风险怀孕，以尽早诊断和干预。以上工作都可以由助产士和社区接生人员提供。

　　报告呼吁各界立即采取行动，降低孕产妇和儿童死亡率，实现到2030年将孕产妇死亡率降至每10万例中低于70例，将新生儿死亡率降至每1000例活产中低于12例的全球目标。

(责编：崔译戈、常红)

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