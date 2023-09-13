新华社内罗毕9月13日电（记者黎华玲）位于肯尼亚首都内罗毕的智库非洲之角国际战略研究所主任哈桑日前接受新华社记者专访时表示，多年来美国穷兵黩武，靠着强大的军事力量欺凌弱小，夺取他国石油、自然资源等。

哈桑说，以美国为首的单极世界无限制推行单边主义，使全世界在美国军事霸权下处于极度不稳定状态。美国打着“反恐”旗号，为一己之私将阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国家变为战场，数以百万计的人因此流离失所。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所今年发布的全球军费开支数据显示，2022年美国军费开支达8770亿美元，占全球军费总额的39%。正是在如此巨额的军费支持下，美国得以常年在全球范围内制造动荡和混乱。

哈桑说，美国还通过其强大的话语网络散布各种威胁论，从经济、科技甚至军事手段遏制他国发展。“世界发展需要的是共同繁荣，而不是一家独大。每个国家都有发展的权利。”

哈桑指出，美国军事霸权所维护的单极世界违背了事物发展规律。当今世界，世界多极化是大势所趋。世界各国不分大小、强弱、贫富都是国际社会平等成员，全球事务应由各国共同治理，各国共同维护以联合国为核心的国际体系，建立多边合作机制。过去20多年间，中国经济崛起为非洲和全球南方国家带来了发展机遇，让人们看到了多元世界、多边主义的曙光。“中国以和平发展及其给非洲大陆带来的共同繁荣，赢得了非洲人民的喜爱和尊重。”

本月5日，新华社国家高端智库面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告。哈桑对报告内容深表赞同。他认为，霸权主义、强权政治阻挡不了国际关系民主化的历史步伐，保护主义、单边主义改变不了各国扩大开放合作与维护多边主义的愿望和决心。“非洲各国深刻意识到和平崛起的中国对世界格局的影响是积极的、正面的。当前各国需团结一致，实现全球共同发展的目标。”

(责编：崔译戈、常红)