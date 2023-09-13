新华社美国拉斯维加斯9月12日电 综述：中美新能源产业界人士呼吁加强合作

新华社记者黄恒 谭晶晶

北美最大清洁能源产业展会RE+11日在美国拉斯维加斯开幕。参会的业界人士在接受新华社记者采访时表示有意在中国寻找更多合作伙伴，认为中国新能源各产业的生产能力和产品能效都值得称道，创新能力突出，两国应加强合作。

得克萨斯州一家能源项目发展公司的主管埃里克·图利说，中国在全球新能源市场的创新能力非常突出。但美国政府在贸易政策上对中国相关企业的打压，让美国企业感到困惑，因为这可能导致它们失去可靠的产品来源和技术合作伙伴。

图利说，他希望这些人为设置的障碍能被很快消除，也期待通过参加本次展会寻找到更多潜在的中国合作伙伴。

来自加利福尼亚州都柏林市的美国能源行业专家胡欣说：“中国制造业比较发达，在太阳能、光伏板、风电等领域的生产能力强，产品能效好。美国则在产品设计、软件开发、系统控制等方面有优势。”胡欣说，中美在新能源领域科技创新方面各有所长，双方合作将有助于促进产业发展和应对共同挑战。

据展会组织方介绍，本次展会共有约1300家企业参展，其中中国企业超过300家。

深圳科陆电子储能海外业务中心总经理张韶文说，在许多新能源技术细分领域，中国企业在科技创新方面是行业“排头兵”。比如，该公司凭借在温控领域的技术，帮助美国传统能源提供商应对极端天气带来的灾害。两国业界深化合作将有助于全球建立绿色发展模式。

北京瑞科同创能源科技公司常务副总经理杨靖文说，中国新能源产业规模巨大，经过多年技术积累，已经可以进入技术输出阶段，具备在各种地形、气候、技术形态和参与模式下为全球提供新能源项目技术服务的能力，这也为新能源合作创造了有利条件。

浙江卧龙储能系统有限公司总裁周新华告诉记者：“发展新能源是全球大势，我们愿意通过合作，把最好的产品、最好的服务提供给全世界。我们希望促进合作，共同推动新能源产业发展。”

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