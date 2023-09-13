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电磁辐射超标 法国要求iPhone12手机暂停销售

2023年09月13日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月12日电（记者 徐永春）法国国家频率管理局12日发布公告称，检测结果显示苹果iPhone12手机的电磁波辐射值超出欧盟标准，已要求苹果公司自当日起从法国市场暂时下架这款手机。

　　公告称，法国国家频率管理局作为无线电设备市场的监管机构，近期检测了包括苹果iPhone12在内的一批手机，以检查手机的比吸收率是否符合标准。比吸收率反映的是人体暴露于电磁辐射下身体吸收辐射量的水平。测试结果显示，iPhone12手机的肢体比吸收率为5.74W/kg，超出了欧盟规定的4W/kg上限。

　　公告要求苹果公司立即采取一切必要措施，暂停销售iPhone12手机。“自9月12日起，法国所有分销渠道不得继续销售iPhone12手机。”“对于那些已售出的iPhone12手机，苹果公司也必须采取必要的纠正措施，尽快使其符合要求。”否则，苹果公司将被勒令召回相关手机。

　　法国负责数字化事务的部长级代表让-诺埃尔·巴罗12日表示，苹果公司有15天期限更新相关手机的软件以使其符合标准。如果这家美国公司不采取行动纠正这一缺陷，他可能要求召回法国市场上所有型号的苹果手机。

　　巴罗说，法国国家频率管理局还将与所有欧盟成员国分享iPhone12的检测信息。他表示，法国和欧盟为自己制定的标准必须得到落实，“每家公司都必须遵守，苹果公司也不例外”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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