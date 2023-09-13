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波黑视角下的“一带一路”倡议十年成就与巴尔干地区机遇研讨会在萨拉热窝举行

2023年09月13日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社萨拉热窝9月12日电（记者 张修智）波黑视角下的“一带一路”倡议十年成就与巴尔干地区机遇研讨会12日在波黑首都萨拉热窝举行。与会代表认为，中波“一带一路”合作成果丰硕，未来在能源、旅游、基础设施等方面合作潜力巨大。

　　中国驻波黑大使季平、中国人民争取和平与裁军协会副会长于洪君、波黑部长会议前主席拉古姆季亚、波黑外贸商会主席马林科维奇等40余名波黑各界代表出席研讨会。

　　季平在致辞中说，十年来，“一带一路”从倡议理念转化为务实合作，取得累累硕果，成为深受欢迎的国际公共产品和合作平台。实践充分证明，“一带一路”倡议是互利共赢之路、开放包容之路、共同发展之路。中波两国在共建“一带一路”过程中同舟共济、携手前行，“一带一路”倡议既为两国搭建了务实合作和人文交流的桥梁，也有力促进了波黑经济发展以及“绿色转型”和“数字转型”。

　　拉古姆季亚在发言时表示，“一带一路”倡议是促进实现联合国2030年可持续发展目标的全球性倡议之一。“一带一路”倡议能够促进可持续发展，为全球性问题寻求解决之道。

　　马林科维奇在发言时说，波黑自然资源丰富，经济持续增长，波中两国贸易未来发展潜力巨大。波黑是积极广泛参与“一带一路”倡议的国家之一，近年来“一带一路”合作项目在波黑基础设施、卫生、能源等领域落地生根，如中国企业在波黑建设的伊沃维克风电场、萨拉热窝有轨电车改造项目等，都受到波黑社会好评。当前波黑经济正处于转型期，波黑应在“一带一路”倡议框架下加大与中国开展能源、基础设施、绿色经济等方面的合作。

　　于洪君说，波黑是欧洲最早响应共建“一带一路”的国家之一，中波高质量共建“一带一路”为两国人民带来了实实在在的利益。近年来，中波在“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作框架下务实合作取得丰硕成果。中国愿继续与波黑加强经贸合作和人文交流，增进民心相通，推动中波关系不断迈上新台阶。

　　本次研讨会由波黑“一带一路”建设和促进中心举办。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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