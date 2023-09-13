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云南精品咖啡亮相第四届巴黎国际咖啡展

2023年09月13日08:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎9月12日电（记者尚凯元）9 月 9 日至11 日，第四届巴黎国际咖啡展在巴黎花卉公园举行。展会期间，在云南省驻法国（巴黎）商务代表处的指导下，多场“品鉴云南咖啡”活动赢得了欧洲咖啡行业人士的关注。

云南省是中国最大的咖啡出口基地，年咖啡出口量占全国咖啡出口量的一半以上，普洱与保山咖啡已被列入中欧地理标志名录。代表处于 2021 年启动首届“云南咖啡联展”，组织来自云南省不同咖啡产区的企业参与欧洲行业沙龙，以提高“云咖”品牌的知名度，致力于打造精品咖啡。今年代表处指导筹划了第二届“云南咖啡联展”展台，希晨咖啡与秋珀庄园两家云南咖啡代表企业参加。展会期间，云咖展台共计接待 300 多人次，并接待了来自法国商务署、联合国教科文组织、法国黎大区工商会等官方组织的成员。

第四届巴黎国际咖啡展期间，云南咖啡企业代表在圆桌论坛发言。人民网记者 尚凯元

第四届巴黎国际咖啡展期间，云南咖啡企业代表在圆桌论坛发言。人民网记者 尚凯元摄

在巴黎咖啡展的“论坛”板块，云南咖啡企业代表参加了题为“咖啡产业增值的公平性：生产者与咖啡进口商所面临的挑战”的圆桌论坛，与来自巴西、喀麦隆的咖啡生产商和世界咖啡研究所（WCS）的高级代表共同探讨提升咖啡价值所面临的多重挑战。该圆桌会由法国第一大咖啡生豆进口商 Belco 的采购总监负责主持。讨论期间，云南咖啡的可持续生产策略、商业变现潜力，以及云南省对咖农的支持政策受到广泛关注。

展会期间，代表处还指导举办了云南精品咖啡杯测环节，吸引了 20 名行业专家参与。他们从咖啡的风味、处理方式到烘焙技术等多个方面对云南咖啡给予了高度评价。云南省驻法国（巴黎）商务代表处副主任李雪表示，云南咖啡在从生产到市场化的整个链条上都具有巨大的发展潜力，代表处致力于协助云南咖啡企业拓展国际市场，共同推动其“走出去” 进程。今后期待更多咖啡企业积极参与法国咖啡行业沙龙，以进一步提升云南精品咖啡的国际影响力。

(责编：曹欣悦、常红)

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