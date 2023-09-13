人民网曼谷9月12日电 （记者孙广勇）“老挝是热带国家，冰块可以适当吃一点，但是不要贪图凉爽，吃多了我们的身体容易积累寒气，导致身体抵抗力下降，感冒发烧易发。”这是在老挝人民军电视台播出的《中国军医来了》系列医学科普访谈节目，是老挝首档医学科普访谈节目。

该栏目由中国军队第四批援老人民军电视台专家组指导录制，专家组用了一个月的时间和103医院各科室中国军队援老医疗专家们进行了充分的沟通交流，在节目的内容、形式、流程还有创新等方面精心策划，反复推演，在节目录制和后期制作的过程当中，还和老方同事密切配合，共同解决了遇到的很多难题，比如说在医疗专业术语的表达和翻译方面遇到的困难，同时结合健康传播的特性，创新节目形式和包装，将一些专业复杂的医疗知识通俗易懂的传递给观众。

奔·南鹏是老挝人民军电视台该栏目的主持人，她说：“《中国军医来了》栏目的开设，创新了我们的节目形式，不仅可以向老挝军民普及日常疾病预防知识，还提升了我们电视台工作人员的制播水平。”

老挝人民军电视台是老挝唯一的军事电视频道，其电视节目向老挝全境播出。分设新闻科、专题科、技术科、多媒体科和设备科等7个科室，节目每天05:30分到22:30分播发。自2020年9月9日正式开播以来，老挝人民军电视台已实现播出23个不同类型的栏目，每天完成17个小时节目的制播目标。

2023年9月9日，是老挝人民军电视台开播三周年纪念日。自2019年起，中国军队派出专家组协助老挝人民军建设和运行军事电视台，老挝人民军电视台制播能力大幅提升，成为密切两国两军关系的重要桥梁和纽带。开播三年来，在中国专家组的指导帮助下，老挝人民军电视台逐步建立起了完备的采、编、播系统，电视节目制作和播出水平迈上了新台阶。在中老“友谊盾牌-2023”联合演习、中老“和平列车-2022”人道主义救援联合演习等大项任务中，老挝人民军电视台充分发挥主流媒体优势，派出记者编辑深入一线采访拍摄，宣传展现了中老两国两军的良好形象和真挚友谊。

除了帮助他们开设新栏目，近三年来，一批又一批的中国专家组通过课堂授课、技术指导、现场实操等多种方式，为老挝人民军电视台同行们开展了一系列业务培训，大幅度提高了他们的新闻采访、撰稿、拍摄和编辑等技能水平。

目前，中国军队第四批援老电视台正在老挝人民军电视台指导工作，四名专家分别下沉至老挝人民军新闻科、技术科、专题科和多媒体科。援建期间，专家组通过课堂授课、技术指导、现场实操和复盘总结等多种方式，为老挝人民军电视台开展了一系列业务培训，大幅度提高了他们节目设计、新闻制作、镜头拍摄等技能水平。

老挝人民军电视台新闻科副科长厅·恩马尼翁表示，在中国专家组的指导下，新闻科的记者编辑业务能力得到了普遍的提高，不管是在采访方面还是剪辑方面。此外，在专家们的帮助下，中老共同采编了很多有关中国和中国军队的新闻节目，深刻展示了中老两国两军的真挚友谊。中方专家组还通过开展丰富多彩的电视业务探讨活动，在电视摄像、专题片叙事以及电视新闻拍摄技巧等方面与老挝军队电视同行进行交流。

面对全媒体传播的现实情况，老挝人民军电视台多媒体科在专家组的协助下，还通过在多个国际社交平台开设新媒体账号，将老挝人民军搬上网络，进一步传播军队声音，塑造部队良好形象。此外，中国专家组正在帮助他们筹建老挝人民军电视台网站，计划通过更加多元的方式，吸引广大受众目光。

老挝人民军电视台台长占莱苏·王文空表示，老挝人民军电视台开播三周年以来，离不开中国军队对我们的无私援助，感谢中国专家组为他们电视台节目内容制作提供培训和有力的技术支持。中老两国山同脉、水同源，是彼此信赖的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，祝愿中老两国两军永远合作、友谊长存。

今年是中老建交62周年，在两党两国领导人的战略引领下，中老命运共同体建设不断走深走实。近年来，中老两军关系持续深化，高层互动频繁，双方在政治工作、联演联训、医疗卫勤、人员培训、边防交往等领域的务实交流合作取得丰硕成果。中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示，中国军队专家组援助老挝人民军电视台是中老两军开展的国防友好交流活动之一，目前中方已经先后派出四批专家组，两军电视工作者在军事新闻领域的交流合作也成为了两军关系的新亮点。中老双方通过深度务实合作，让军事节目不仅成为彼此了解的重要窗口和平台，也成为发展两国两军关系的重要桥梁和纽带。

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