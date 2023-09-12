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加蓬政局动荡对华侨华人生活影响几何？

2023年09月12日11:22 | 来源：新华社
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　　新华社利伯维尔9月12日电 加蓬政局近日陷入动荡，在那里生活的约3000名华侨华人受到了什么影响，他们目前生活得怎样？新华社记者走进加首都利伯维尔的华人超市、餐馆及位于郊区的经济特区，听他们讲述自己的经历。

　　8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布总统选举结果。随后，部分军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义宣布取消选举结果，称已经夺取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。加蓬政变军人领导布里斯·奥利吉·恩圭马本月4日宣布就任加蓬过渡领导人。

　　“当时是凌晨，我突然听到了枪响，我还以为是哪家人在放鞭炮呢”“当时，我正好在电视上看到了军方人员的声明，我家附近的街区有枪声回荡”“同胞给我们打来电话，说听到了枪声”……几位住在利伯维尔市区的华侨华人向记者回忆起8月30日凌晨的遭遇。

　　图为9月9日在加蓬首都利伯维尔拍摄的一家营业中的华人超市。新华社记者韩旭摄

　　加蓬目前仍维持每晚6时至次日早晨6时的宵禁政策，不过边境已逐渐开放，航班陆续恢复。新华社记者6日从多哥首都洛美乘机抵达利伯维尔后连日在此走访。其间记者看到，当地医院等公共机构正常运转，超市集市、饭店快餐店等都在规定时段开门营业。华侨华人和当地民众表示生活已逐渐回归正轨。

　　9日，在一家华人超市内，记者看到各类商品摆满货架，无论是新鲜果蔬还是进口食品和日用品都供货充足。超市附近的中餐馆受宵禁影响目前只开放午市，但菜单上绝大多数菜品都能正常供应。

　　在利伯维尔郊区一家纯净水厂的生产车间里，机器轰鸣，热浪扑面。纯净水在装瓶打包后被搬到卡车上，等待被送往周边和市区的商超。

　　这家名为“欧来源”的华人企业坐落在恩考克经济特区内。依托多项利好政策，20多家华人企业在此投资兴业，从事木材加工和纯净水生产等，创造大量就业机会，拉动当地经济发展。

　　“出于安全考虑，工厂停工了两天。但随着局势平稳，我们9月1日恢复了生产、销售及送货，随后逐步恢复到了正常的状态。”欧来源公司总经理毛苏雄告诉记者。

　　9月9日，当地员工在位于加蓬首都利伯维尔的欧来源纯净水厂生产线上工作。新华社记者韩旭摄

　　毛苏雄说，在加政局发生动荡后，恩考克经济特区水电供应一切如常，门口有宪兵等把守，保证经济特区内企业的安全。记者9日进入特区采访前，门口的安保人员查看了记者的证件并检查了记者所乘车辆。记者进入特区后看到，加油站、商店等设施正常运转。

　　“政局出现动荡后，大部分华侨华人在保持谨慎的同时，互帮互助，不信谣不传谣。”一名当地华人告诉记者。（记者：史彧、韩旭；剪辑：淡然；编辑：刘健、徐晓蕾、鲁豫、马骁、梁尚刚）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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