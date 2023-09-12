新华社摩洛哥马拉喀什9月11日电（记者霍晶 王东震）摩洛哥8日深夜发生的强烈地震已致2681人遇难。在摩华侨华人积极捐款捐物，援助灾区。记者在灾区看到，西班牙、英国等多国救援队已抵摩参与震后救援。

摩洛哥华人华侨工商业联合会会长林伟强11日告诉新华社记者，商会已向在摩华人发起捐款号召，将通过中国驻摩洛哥大使馆统一捐赠给摩方。摩洛哥华人商会理事张凯说，商会正在积极筹措灾区急需物资。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴对在摩各界华侨华人纷纷捐款捐物表示感谢。他告诉新华社记者：“在这里的中国朋友们都在积极寻找渠道，想办法把捐助送到灾区，令人感动！”

布希巴说，这次地震震中位于山区，海拔高，山区内村庄人口密度高，再加上天气影响，给救援工作造成较大困难。

记者11日在马拉喀什城区以南、震中附近的山区小镇艾米兹米兹看到，进入山里灾区的道路上满是碎石，路旁山体的石块随时有滚落可能。马拉喀什10日发生多次余震。

多个国家的救援队已参与到震后搜救工作。记者看到，多架直升机往返灾区运送物资和转运伤员，西班牙和英国救援队在艾米兹米兹驻扎营地，开始搜救幸存者。

中国红十字会决定向摩洛哥红新月会提供20万美元紧急人道主义现汇援助，支持其开展救援救灾工作。

截至发稿时，摩洛哥内政部11日公布最新数据显示，地震已导致2681人遇难，至少2501人受伤。记者从中国驻摩洛哥大使馆了解到，暂无中国公民伤亡报告。（参与记者：李芮）

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