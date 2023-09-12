新华社北京9月11日电 印度政府10日声明，就锡克教徒在加拿大反印抗议活动，印度总理纳伦德拉·莫迪在二十国集团(G20)领导人峰会间隙向加拿大总理贾斯廷·特鲁多表达强烈关切。

8月15日，印度总理莫迪在德里出席独立日庆祝活动时发表讲话。新华社发

印度政府在一份声明中说，那些锡克教示威者“宣扬分离主义，煽动针对印度外交官的暴力，破坏外交馆舍，威胁加拿大印度教社区及礼拜场所”。

印度外交部当天召见加拿大驻印度高级专员，就锡克教示威者在印度驻加拿大温哥华领事馆门前抗议、要求建立独立的锡克教国家向加方表达严正关切，并要求加方解释示威者为何会冲破加方在领事馆外围的警戒线。

路透社报道，除印度北部旁遮普邦以外，加拿大的锡克教徒数量最多。加拿大曾多次发生锡克教徒抗议活动，引发印度方面不满。今年6月，印度批评加拿大允许一场花车巡游重现1984年时任印度总理英迪拉·甘地遭锡克教警卫暗杀的画面，认为这美化锡克教分离主义者的暴力行径，损害印度主权和尊严。

1984年，英迪拉·甘地出兵驱逐旁遮普邦意图建立独立国家“卡利斯坦”的锡克教武装人员，进攻位于阿姆利则市的锡克教圣地金庙，造成双方大量人员死伤，激化了锡克教徒与印度政府的矛盾。英迪拉·甘地同年10月31日遭两名锡克教警卫刺杀身亡。

按照法新社说法，受锡克教徒抗议等影响，印度与加拿大关系近期持续紧张，特鲁多此次到印度首都新德里参加二十国集团峰会显得比较低调。三个月前，两国表示打算年内初步达成双边贸易协议，但加方本月暂停谈判。

特鲁多10日在新德里举行的记者会上说，“始终致力于反对暴力，抵制仇恨”，少数人的行为“并不代表整个锡克教社区或者加拿大”。（刘鸿彬）

(责编：贾文婷、徐祥丽)