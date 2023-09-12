新华社北京9月11日电 美国彭博新闻社10日发布一项市场调查结果显示，过半投资者预期，美国个人消费支出可能在2024年初收缩。这将是美国个人消费自新冠疫情以来首次出现季度下滑。

8月10日，顾客在美国加州东帕洛阿尔托市一家商场购物。新华社发（李建国摄）

根据彭博社当天发布的《市场动态脉搏》调查结果，另有21%投资者甚至预期，今年第四季度就可能发生消费趋势逆转，主要原因是随着美国民众在疫情期间存下的积蓄耗尽，高借贷成本正逐步侵蚀家庭预算。

旧金山联邦储备银行研究人员认为，帮助美国民众挺过生活用品价格高峰期的额外储蓄会在本季度用光。大约四分之三接受调查的投资者也有相同感受。

6月29日，顾客在美国旧金山湾区福斯特城一家超市购物。新华社记者吴晓凌摄

杰富瑞金融集团的美国经济学家托马斯·西蒙斯说，较富裕美国阶层仍受到积蓄和资产升值保护，“处于收入和财产较低端的民众确实要艰难应对过去数年累积的通货膨胀”，这一问题严重性正不断增加。西蒙斯认为，总体而言，尽管美国消费者能承受价格高企压力，“但总有一天，这将不再可行”。

多数投资者还指出，贷款越来越难、利息飙升是美国消费者未来数月面临的最大困难。联邦储备委员会累计加息超过500个基点已让美国家庭感受到财务压力。目前美国住房抵押贷款利率已接近20年来最高水平，信用卡和汽车还贷逾期案例正在增加，先前数以百万计民众因疫情得以暂缓偿还的学生贷款也将恢复还款。

6月29日，在美国首都华盛顿，游客在华盛顿纪念碑游览，远处的国会大厦笼罩在烟雾中。新华社发（亚伦摄）

部分经济分析师认为，虽然居民消费有望拉动美国经济今年第三季度加速增长，但这看起来像是“最后的欢呼”。

“这股消费力量可持续吗？”彭博社经济部首席美国经济学家安娜·王（音译）说，“并不，因为都受一次性因素驱动。”她预期今年底前美国经济便将出现衰退。

不过，也有部分经济师基于目前美国就业市场强劲表现而判断美国经济延迟衰退，甚至根本不会出现。高盛集团经济师预测，美国消费者有望明年延续超预期表现，叠加就业岗位稳定增长、加薪幅度“跑赢”通胀等因素，将继续拉动经济增长。

《市场动态脉搏》调查每周面向彭博新闻终端和网站读者展开。本次调查共有526名投资者参与。（海洋）

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