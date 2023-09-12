人民网内罗毕9月11日电（记者黄炜鑫）当地时间9月10日，第四届“标准银行杯”肯尼亚华侨华人中资企业篮球赛在首都内罗毕莫伊国际体育中心落下帷幕。

本届篮球赛于8月27日开幕，由肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会主办，肯尼亚中国经贸协会、肯尼亚中国青年联合总会协办。共有来自驻肯中资企业和肯尼亚华侨华人团体的12支球队参加比赛，最终，新达集团篮球队问鼎冠军。

图为篮球赛比赛现场。主办方供图

中国驻肯尼亚大使馆公参张益俊在闭幕式上表示，本届比赛作为新冠疫情之后的首次，对于促进在肯中资企业、协会间的交流，扩大中资企业在肯影响力，丰富在肯员工的文体生活，以及展现中华民族体育强国的精神面貌都具有重要意义。今年是中肯建交60周年，当前的中肯合作正迈上新的征程，希望在推进自身高质量发展的同时，携手肯尼亚人民，实现互利共赢、共同发展，共建人类命运共同体。

图为篮球赛比赛现场。主办方供图

肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮在闭幕式上说，篮球赛丰富了大家的驻外业余生活，鼓舞了士气、凝聚了人心，希望借此契机以饱满的热情、昂扬的斗志、拼搏的精神积极投身到本职工作中，并以优异成绩献礼中肯建交60周年。

图为篮球赛比赛现场。主办方供图

闭幕式上，“华联公益”项目还携手肯尼亚标准银行进行了爱心捐赠活动。

图为爱心捐赠活动现场。主办方供图

(责编：曹欣悦、常红)