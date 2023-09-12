史珺涵

据德新社报道，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔在斯洛文尼亚布莱德举行的国际战略论坛上表示，欧盟应做好准备在2030年前接纳西巴尔干国家为成员国。

专家分析指出，过去，多重原因导致西巴尔干国家的入盟进程缓慢、艰难。在俄乌冲突背景下，欧盟加快西巴尔干国家入盟进程。

提上日程

近日，米歇尔在布莱德战略论坛发表主旨演讲时表示，西巴尔干国家通往欧盟的道路始于20多年前，但入盟进程缓慢，令人失望。欧盟和西巴尔干国家必须讨论入盟的时间安排和具体工作，做好到2030年实现欧盟扩员的准备。他还指出，欧洲理事会将在下次会议讨论欧盟扩员事宜。

随后，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利在西班牙托莱多举行的欧盟外长非正式会议后指出，欧盟必须为新的向东扩员做好准备，将有10个新成员国加入，必须就这些国家入盟的时间表进行谈判，以加快准备工作的进度。他表示，欧盟各国外长同意在9月底与西巴尔干国家的外交同行举行会议，讨论扩员问题。

截至目前，西巴尔干国家中只有克罗地亚于2013年顺利加入欧盟，其他西巴尔干国家虽不同程度地开启入盟进程，但都进展缓慢。其中，北马其顿和黑山分别早在2004和2008年就申请加入欧盟，阿尔巴尼亚和塞尔维亚也在2009年提出申请，但欧盟在给予候选国资格、启动入盟谈判等流程上始终行动缓慢。

多重考量

美国“政治新闻网”欧洲版称，俄乌冲突“让欧盟东扩又回来了”。欧盟认识到，拖延东扩将会造成“政治真空”。

“欧盟此番推动扩员的表态，具有很强的实质性意义。俄乌冲突引发的欧洲地缘政治重组，倒逼欧盟开始认真考虑推动向西巴尔干扩员。欧盟需要进一步东扩来排除其他大国势力的渗透，以确保自身在欧洲地缘政治版图中的中心地位。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受采访时指出，“欧盟加速推动西巴尔干入盟进程，也有经济方面的考虑。扩大单一市场的需求一直是欧洲一体化的主要动力，尽早把西巴尔干国家纳入自身经济体系之中，将有利于欧盟更好应对未来的经济挑战。”

崔洪建分析认为，此前，西巴尔干国家的入盟进程之所以进展缓慢，主要有三方面原因：一是西巴尔干国家在政治、经济、社会等领域没有达到欧盟为入盟申请国设定的标准。二是欧盟内部对于接纳西巴尔干国家的方式存在分歧。最初，欧盟希望与西巴尔干国家进行“一对一”的谈判，“成熟一个、发展一个”；后来，考虑到西巴尔干国家的整体性和它们在入盟问题上的竞争关系，又提出“一揽子”方案，即一次性接纳西巴尔干国家入盟。目前，欧盟关于这两种方案争论不断。三是西巴尔干地区原本就存在民族、宗教、地缘政治等方面的矛盾与冲突，令欧盟犹豫不决。

重重阻碍

分析认为，尽管欧盟开始以更务实的态度对待西巴尔干国家的入盟，但扩员之路依然阻碍重重。

对于欧盟释放的积极信号，部分西巴尔干国家的领导人表示怀疑。黑山共和国总理德里坦·阿巴佐维奇称，他有时不确定欧盟真正想要的是什么。塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇则指出，艰难的入盟程序加剧了该国对欧盟的怀疑。

分析还认为，西巴尔干国家的入盟条件的确还不成熟，如果欧盟强行接纳，将很有可能付出“消化不良”的代价。米歇尔表示，未来成员国的经济实力相当于欧盟最小经济体的50%-70%，这意味着需要大量财政资源来帮助这些国家迎头赶上。

“对于欧盟来说，没有万全之法，推动西巴尔干入盟进程是‘两害相权取其轻’。”崔洪建说，“不尽早接纳西巴尔干国家入盟，可能导致欧盟地缘政治地位下降。与之相比，欧盟宁愿承受先接纳再帮助其发展所需要付出的代价。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)