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哈萨克斯坦积极发展物流运输业

本报记者 李 强
2023年09月12日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国江西省九江市九江南站，工人们正在吊装发往哈萨克斯坦的集装箱班列。从九江南站到哈萨克斯坦阿拉木图站，预计只需5-7天。
　　胡国林摄（人民视觉)

　　哈萨克斯坦副总理努尔特列乌近日表示，哈萨克斯坦致力于成为地区物流交通网络枢纽，大力发展现有物流交通走廊，积极开辟新的交通线路，扩大货物运输规模。近年来，哈萨克斯坦不断挖掘物流运输潜力，在多个领域取得成绩。

　　哈萨克斯坦拥有交通区位优势。目前，包括5条铁路和8条公路在内的13条国际运输走廊途经哈萨克斯坦。今年初，哈政府提出《2030年前哈萨克斯坦运输和物流潜力发展构想》，要求大力发展各类运输能力，包括铁路、陆路、水路、航空和物流运输等，支持并继续发展南北和东西方向的跨大陆运输走廊。不久前，哈政府还提出“哈萨克斯坦2050战略”、“光明大道”新经济计划和第三次现代化建设战略规划，均将物流运输业设定为国家发展战略重点，希望将该国建设成亚欧陆路运输中心枢纽，政府为此将给予财税、投资、融资等诸多政策支持。

　　据报道，过去10年间，哈萨克斯坦在物流运输业领域总投资额达到350亿美元。按照计划，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部到2026年将建设5个现代化跨境交通物流枢纽，包括与中国交界的“霍尔果斯枢纽”边境综合体、与吉尔吉斯斯坦交界的工业贸易和物流综合体等。哈萨克斯坦工业和基础设施发展部指出，跨境枢纽将有效提高哈萨克斯坦地区企业的出口潜力，加强与邻国制造商和企业家之间的商业联系，有利于简化供应链环节、降低用户使用成本、提高交付速度，为促进双多边贸易额增长创造条件。

　　哈萨克斯坦还将努力发展水运航线，阿克套港和库里克港轮渡综合体被纳入国际运输走廊网络。到2025年，阿克套港还将建立一个集装箱枢纽，年吞吐量将从4万标准箱增加到20.2万标准箱。库里克港也将建成萨尔扎水运码头，并配套建设粮食码头和散杂货码头。届时，两港吞吐量将增至3000万吨。

　　中哈交通运输领域合作潜力巨大。据哈萨克斯坦官方统计，2022年，中哈两国铁路货运量达2300万吨，创历史新高。今年一季度，中哈货物运输量超过700万吨。中国多家企业参与了哈萨克斯坦境内总里程2292公里的重大公路改造项目。哈萨克斯坦首都阿斯塔纳西南环城公路项目总里程34.4公里，是哈国家道路交通网重要工程。该项目采用中国进出口银行优惠买方信贷作为资金来源，由中国新兴建设为总承包单位、当地企业哈德建设作为联合体成员方共同施工。

　　目前，中哈已签署关于第三条跨境铁路前期研究的谅解备忘录。该项目作为连接欧洲与中国及其他亚洲国家的国际过境运输走廊，将助推中哈及周边国家互联互通，促进哈萨克斯坦经济发展。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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