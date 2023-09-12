本报记者 王俊岭

中老铁路今年开行国际旅客列车，进一步便利了人员往来。图为6月21日，老挝青年乘坐中老铁路之前在车站拍照留念。

凯 乔摄（新华社发）

查格亚水电站内，工程师正在对设备进行日常检修。

湖北能源集团供图

在正泰集团泰国工厂的电池片生产线上，当地工人正在进行丝网测试分选作业。

正泰集团供图

今年以来，山东港口青岛港新增多条面向“一带一路”国家的航线。图为8月17日，一艘集装箱货轮缓缓离开码头。

韩加君摄（人民图片）

一笔笔贷款、一张张保单、一次次结算……“一带一路”合作的背后，少不了金融服务。十年来，从出口到进口，从投资到建设，资金融通成为共建“一带一路”的重要支撑，帮助共建国家许多企业和居民实现了“共商、共建、共享”的梦想。

近期，本报记者采访了几位重大项目金融业务的参与者和见证者。从他们的亲身经历中，人们不难感受到“一带一路”的强大吸引力和旺盛生命力。

魏志军与中老铁路——

“苦没少吃，却没白吃”

从山西大同到老挝万象，直线距离超过2400公里。在异国他乡，中国工商银行万象分行市场部主管魏志军一干就是8年。

老挝的夏季高温多雨，40多摄氏度是家常便饭，加上道路破旧地形崎岖，100公里往往需要4个小时车程……这些年下来，魏志军跑工地、住板房、办业务，腿上不知被蚊子咬过多少个包。2021年12月3日，作为“一带一路”标志性工程的中老铁路建成通车，终于让魏志军感到“苦没少吃，却没白吃”。

“从云南昆明到老挝万象，全长1035公里的现代化铁路，开工到建成只用了不到5年时间。这里边，也有我们金融工作者的汗水呢。”魏志军自豪地说，铁路工程建设节奏普遍较为紧张，对人力、技术、设备连贯作业的要求非常高。如果无法按期支付工程款，就会影响工程进度。

在项目建设之初，资金手续就遇到了难题。当时，一些施工企业海外经验较少，从国内商业银行开出工程保函经常出状况，要么时间赶不上进度、要么文本不符合要求，对项目资金拨付造成了影响。“如果资金不能如期到位，耽误工期怎么办？”魏志军看在眼里，急在心里。

和同事们商量后，大家一致决定：把责任扛到底，采取“转开保函”的方式，由工行万象分行统一帮助各施工企业与境内银行进行沟通。尽管工作量骤增，但魏志军和同事们通过夜以继日的工作，最终按时完成了“转开保函”的任务，有效提升了保函办理的效率和质量。

资金融通助力设施联通，要迈的“坎儿”不止这些。2021年4月，眼看着中老铁路建设进入尾声，一个新的难题又出现了：老挝移动支付不发达，现金是当地的主要支付手段。作为中老铁路运营资金的监管行，工商银行在当地并没有国内那样密集的网点优势。如何为中老铁路旅客提供优质的购票支付服务？

“我们积极争取与当地银行合作，借助其网点优势在沿途各站进行现金收付及每日结算。可是，当地银行员工也有顾虑。比如，每天结算的话作业时间紧张，如果出现破损币或假钞怎么办？由谁来负责？”魏志军回忆。

对此，工行团队一方面向当地银行介绍中老铁路巨大的发展前景和意义，争取支持，另一方面将中国各大银行在现金结算方面的成熟做法耐心地传授给老挝同行，帮他们适应新业务。在大家的共同努力下，最终老挝两家商业银行与工行携手，共同在中老铁路通车前解决了购票款结算问题。

山不再高，路不再长。“铁路开通后，旅客越来越多，我的收入明显增加了。”老挝百事通国际商旅服务有限公司业务员肯妲婉说，这条铁路给很多老挝人带来了新的梦想和机遇。

老挝百姓梦想中的便利交通正加速到来。魏志军觉得，这是对自己付出的最大鼓励。

万仁刚与查格亚水电站——

“‘投贷联动’确保项目如期交付”

安第斯山东麓，瓦亚加河奔流不息，秘鲁查格亚水电站坐落于此。这座水电站总装机容量45.6万千瓦，年均发电量约占秘鲁全国用电量的7%。在其建设之初，很少有人想到它会和中国结下不解之缘。

据了解，查格亚水电站最早由巴西一家企业投资建设，但就在水电站刚刚建成之际，巴西业主因为资金原因急需出售该项目。“水电站的运营管理是一个系统性工程。原业主撤出后，及时找到一个合适的新业主平稳交接，对水电站健康运转和当地经济可持续发展十分重要。”中国进出口银行湖北省分行客户经理万仁刚说。

2016年，在“一带一路”建设走向深入的大背景下，湖北能源集团很快与秘鲁方面“一拍即合”。

知易行难。原来，查格亚水电站大坝为面板堆石坝，211米的坝高具有一定运营难度。湖北能源集团身处中国的水电大省，正好具有丰富的面板堆石坝管理维护经验。企业自身也希望推动水电管理运营技术和经验借“一带一路”出海。然而，签约涉及的十几个交易主体分布在巴西、秘鲁、中国大陆、中国香港等地，不同的法律和政策体系给承办项目融资的万仁刚带来了不小考验。在随后2个多月时间里，万仁刚“白加黑”连轴转，与境内外专业律所逐一核实法律文书，为项目顺利交割奠定坚实基础。

可是交割前，项目又出现了新状况：原计划共同出资参与收购的另一家企业因审批进度问题而退出。“我们需要及时找到新的参与方，避免因违约带来的高昂损失，确保水电站平稳交接。”万仁刚说，在中国进出口银行总行相关部门同事们的支持下，项目团队几经奔波争取到了中拉合作基金的美元投资，最终通过“投贷联动”方式确保项目如期交付。

讲解环保知识、修建通勤道路、建设公共养鱼场……对查格亚水电站职工和附近居民来说，中国企业的到来很快带来了积极变化。2019年至2023年7月，查格亚水电站累计发电超76亿千瓦时，2022年发电量已经可满足当地150万人一年的需求。

湖北能源集团秘鲁查格亚水电站可持续发展部经理沃尔特·包蒂斯塔说，自己非常高兴能与优秀的中国同事一起努力，共同为当地发展和“一带一路”建设打拼。当地村民菲洛梅诺·特鲁希略高兴地表示：“现在我们不仅可以吃到自己养的鱼，多余的还可以拿去卖钱。”

如今，万仁刚在工作之余最常做的一件事便是学习外语、增加自己的专业词汇量。在他看来，十年间随着“一带一路”建设深入推进，像湖北能源集团这样“走出去”的企业正越来越多。只有把外语练得更好，才能跟上发展的节奏。

李智与博尔铜矿——

“6小时时差是抢抓机遇的窗口”

塞尔维亚博尔铜矿开发早、时间长，高品位铜矿基本开采殆尽，中低品位铜矿的开采收益难以覆盖开采成本，当地政府每年都要补贴上亿欧元，勉强维持企业运转。

2017年，塞尔维亚政府面向全球寻求战略合作伙伴，但很多欧美矿业企业都不感兴趣。作为共建“一带一路”国家，塞尔维亚最终将目光投向了中国。

正是在那一年，中国银行（塞尔维亚）有限公司业务发展部总经理李智收到了使馆转来的塞方诉求。“盘活老矿，塞方缺乏技术、资金、经验怎么办？”李智想起了自己在福建工作时的一家客户——紫金矿业集团。这家企业不仅具有海内外项目管理的丰富经验，还拥有低品位矿开发技术和经验，环保水平也十分领先。

李智一边联系企业，一边抓紧准备项目材料。他深入研究后发现，相比于全球范围内容易开采的优质新矿，让博尔铜矿重新实现经济效益着实不容易。

“一定会有办法！”李智不死心。他和同事们详细地研究铜矿的情况，重点完善了对风险、投入和收益的分析。很快，他将报告直接送到了紫金矿业董事长陈景河面前。在报告全面客观的介绍和中国银行专业人员的盛情邀请下，矿业管理经验丰富的陈景河决定亲自去一趟塞尔维亚，到博尔铜矿走一走。

经过一番深入考察，陈景河最终决定投资。同时，他也给出了明确的理由：矿业企业“走出去”要放眼长远。易开采的矿层终归有限，全球矿业企业今后真正比拼的是开采技术和管理能力。博尔铜矿具备这样的开发价值。

2018年发放2.1亿美元并购贷款、2021年提供银团贷款2.78亿美元助力铜矿进行技术改造、2022年提供2亿美元ESG贷款……几年间，中国银行持续提供专业的金融助力，为盘活博尔铜矿提供了七成以上的项目资金。

在中国银行的资金支持和紫金矿业的悉心经营下，博尔铜矿焕发出了新的生机：3个月时间里，博尔铜矿各项生产经营指标逐步好转；半年后，铜矿主要指标扭亏为盈；2022年重新投产后，实现70.78亿元的收入和18.91亿元的净利润；紫金矿业收购至今累计为当地创造近8000个就业岗位……“两年前，我们的月平均净收入只有68160第纳尔（约合4610元人民币），如今普遍增加了三分之一还多！”博尔铜矿员工伊格尔·米舍洛维奇说。

博尔铜矿重生后，一些欧美企业再次投来了关注的目光，并表达愿更多参与“一带一路”项目合作。对李智来说，这意味着更紧张的工作节奏。“6小时时差是抢抓机遇的窗口。现在项目更多了，我需要利用好这段‘时间差’对接国内外企业，沟通业务。”他说。

包启蒙与正泰集团——

“群里的好消息一天比一天多”

叮咚……在包启蒙的微信上，“中国信保—正泰业务群”始终处于置顶状态，并且从不开启免打扰模式。十年间，为了帮正泰集团做好光伏组件出口的资金融通，中国出口信用保险公司浙江分公司业务处业务三部副经理包启蒙没少花心思。

2011年至2016年，光伏行业整体下行，海外国家光伏发电补贴政策的调整导致很多海外客户财务紧张。2016年初，新加坡一家知名光伏组件采购商也开始出现较大经营压力，申请破产保护。彼时，该客户尚有一大笔货款未支付给正泰集团。

“企业着急，我们压力也大。”包启蒙明白，这么多货款如果回不来，不仅带来短期损失，而且还会造成长期影响。为此，他和同事们马上行动，从一张张合同、一笔笔报关单查起，核验保险责任、协助正泰启动理赔程序，几个月内中国信保就为正泰集团挽回损失数百万美元，有力地缓解了其现金流压力。

还有一次，正泰集团正准备和一家泰国企业签下一笔光伏组件出口合同，却在申请买方信用额度时“卡了壳”。原来，该客户此前因未按期支付其他供应商的货款而遭到申诉报损。

包启蒙完全可以拒绝为这笔业务承保。但反复斟酌后，他还是决定放弃这个“省事的办法”，搞清楚这家泰国企业出现货款拖欠的具体原因。

调阅材料、争取授权、联系客户……忙活了一个多月后，包启蒙在中国信保相关承保部门的帮助下发现了问题所在。原来，这家泰国客户此前拖欠货款并非完全因为自身资金链紧张或不讲信誉，而是供应商确实有一部分产品没有达到客户要求。为了更好地支持中国企业参与“一带一路”建设，包启蒙几经辗转、多方撮合，最终促使该客户与此前供应商在付款方面达成和解，中国信保为正泰新订单批复了80万美元的承保额度。

“让自家产品畅销全球，是很多企业的梦想。政策性出口信用保险的职责就是为这个梦想护航。”令包启蒙欣慰的是，随着时间的推移，海外客户也更愿意接受中国信保进行业务调研了。“中国信保为合作双方增加相互信任提供了有竞争力的条款。”泰国MCTRIC公司采购总监卡维兰的话颇具代表性。

今年5月10日，随着首片210组件产品顺利完成下线，正泰新能泰国智能制造基地2.5期项目1.5GW电池、1.5GW组件宣布正式投产。产品走出去，服务走进去，产业融起来……如今，越来越多的企业像正泰集团一样，在共建“一带一路”国家的业务合作上走深走实。

采访间隙，微信群又有新消息，包启蒙说：“我很愿意看这个群，因为群里的好消息一天比一天多。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)