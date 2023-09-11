人民网曼谷9月11日电 （记者张矜若）无论是漫步泰国街头还是走进琳琅满目的泰国家电卖场，消费者总能看到街上很多海尔专卖店或是海尔产品专门的展区，在当地火热的电商平台也经常看到海尔的影子。记者的泰国邻居艾欧得知记者来自中国之后，兴奋地告诉记者自己家里的冰箱和洗衣机都是海尔的：“中国的家电特别好用，如果公寓不是中央空调那我肯定会装修的时候直奔卖场买海尔的空调。”

2022年泰国家电行业整体下跌7%，海尔智家逆增15%。海尔泰国的产品备受当地用户欢迎，影响力愈发凸显。过去五年，海尔智家在泰国增长近3倍，年均增速超20%。海尔泰国坚持本土化战略，不断迭代创新产品，最大化满足当地用户差异化需求。针对当地人无冰不欢的需求，海尔泰国推出可快速制作爽口冰沙的冰箱实现分区控温；针对热带高频的洗衣需求，推出超静音大筒径滚筒洗衣机，节能高效，提升了当地用户的生活体验。

海尔泰国工厂建立于2007年，位于巴真武里府，曾是泰国的第一家家电工厂。海尔泰国工厂占地面积27.8万平方米，拥有员工超2500人，涵盖冰箱、洗衣机、空调等多个生产线。其生产产品不仅服务于泰国当地用户，还远销至欧洲，南美及中东地区，已成为泰国一流电器制造海外厂商。塔帕纳蓬已经在海尔工厂工作9年了，见证了员工数量不断增长、产品流水线一条条扩增、海尔产品在泰国市场从“边缘”到“主流”的发展变化。他告诉记者：“我们的产品总在适应当地市场需求迭代，家里的家电基本都是海尔的，很多都是我们自己在厂子里组装过的，产品结构性能都很了解，用着既安心又骄傲。”

海尔泰国工厂投产后，为当地增加了超2500个就业岗位。萨蒙来到海尔泰国工厂已经一年了，刚刚转为正式员工。萨蒙告诉记者，海尔泰国工厂工作环境优越，同事乐于助人，他很容易就融入到工作环境中，食堂也十分好吃，更收获了稳定的工资收入，“真心希望海尔在我们泰国发展的越来越好”。

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