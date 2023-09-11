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震后半小时，中国援摩洛哥医疗队成功接生“地震宝宝”

2023年09月11日16:47 | 来源：新华社
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　　新华社摩洛哥马拉喀什9月11日电 怀里抱着刚出生没几天的宝宝，中国援摩洛哥医疗队妇产科医生张茜动作轻柔。“他是这次地震中诞生的宝宝，妈妈从救护车直接拉到手术室紧急剖宫产，术前产前大出血，幸好手术及时，保证了安全。”

　　这台剖宫产手术在摩洛哥8日晚强烈地震后半小时开始，在本格里地区援摩的中国医生在余震风险中迎接新生命的到来。

　　本格里地区的赖哈姆纳省医院位于地震重灾区马拉喀什以北约70公里处。中国援摩医疗队本格里分队队长马南接受新华社记者电话采访时说，地震时医疗点震感强烈，但持续时间不长，大约半分钟。

　　地震发生时，医疗队收治了不少孕产妇，中国医疗团队冒着余震随时可能发生的风险，成功接生“地震宝宝”。据马南介绍，8日地震当天，中国医生们一共进行了6台剖宫产手术。

　　这是9月10日在摩洛哥震中附近的艾米兹米兹村拍摄的损毁建筑。新华社记者 霍晶摄

　　除了做好病患救治工作，中国医生也投入震后急救。马南是骨科医生，他在震后第一时间赶去当地医院急诊报到。万幸的是，在本格里这所医院里，暂时没有出现因地震受伤而来寻医的外伤急诊患者。

　　不过，马南说，目前医疗点的医疗物资短缺，设备和消毒物资不足。本格里医疗队的上级医院在马拉喀什，但马拉喀什的医院现在忙于处理地震伤患，目前暂不接受医疗点所在医院的转诊。

　　马南说，总体而言，本格里医疗点的医疗工作目前正常运转，中国医生们现在和周边医院密切保持联系，随时准备好开展进一步救治工作。

　　2月3日，在摩洛哥拉希迪耶，中国援摩医疗队的普外科医生陈吉（右一）为一名患者做十二指肠溃疡急性穿孔修补手术。新华社发（中国援摩医疗队供图）

　　中国自1975年起向摩洛哥派出医疗队，由上海承担援助工作，迄今已派出医疗队195批，医疗队员1944人次。48年来，援摩医疗队伍共诊治患者578万人次，完成手术近53万例。

　　中国援摩医疗队队长范晓盛告诉新华社记者，地震后医疗队第一时间主动致电摩洛哥卫生部，表示愿意提供必要的医疗救助，“如果摩方需要，我们随时应召”。（记者：霍晶、王东震；编辑：王丰丰、郑昊宁、张代蕾、徐力宇、杜逾舸、陈玉芬）

(责编：贾文婷、常红)

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